El Nazareno de la Obediencia sí hará estación en la Catedral en 2024

El Nazareno de la Obediencia realizó este 2023 su primera salida procesional; y para el próximo año ya tiene asegurada la estación en la Catedral. Así lo ha confirmado el Cabildo, que ha notificado ya al Consejo de Hermandades la autorización para que este Nazareno entre en la Catedral el próximo Sábado de Pasión.

Cabe recordar que este año no se autorizó la entrada de la cofradía en la Catedral, entre otros motivos por el escaso margen de tiempo con el que la hermandad mercedaria solicitó hacer estación en una jornada que realmente no se considera Semana Santa, que como tal comienza el Domingo de Ramos y no en las vísperas.

En esta ocasión, y con mucho mayor margen de tiempo, los canónigos se han mostrado sensibles a la petición de la Merced, por lo que la Catedral abrirá sus puertas tanto el Viernes de Dolores como el Sábado de Pasión para que hagan estación la orden de Servitas y el Nazareno de la Obediencia, respectivamente.

Esto significa, a su vez, que en 2024 todas las cofradías que procesionan en Semana Santa, a excepción de Ecce Mater Tua, entrarán en la Catedral, ya que además de las estaciones habituales de Domingo de Ramos a Sábado Santo, ya va al templo diocesano el Resucitado (en la misma mañana de Resurrección, para regresar en procesión tras presidir el pontifical) y ya iba Servitas desde que decidió cambiar el Viernes Santo por el de Dolores.

Con esta confirmación, la cofradía de la Merced sigue preparando su consolidación como hermandad de vísperas para este próximo año, en el que se prevé que la hermandad salga a la calle a la misma hora que lo hizo en 2023 (cinco y media de la tarde), para entrar en la Catedral alrededor de las siete y media y luego proseguir por el mismo itinerario con la intención de recogerse en torno a las doce de la noche. O así, al menos, lo ha confirmado el hermano mayor en funciones, Gabriel Parodi, que precisamente hoy opta a la reelección en el cabildo de elecciones que celebrará la hermandad.

Todo ello a la espera de una posible incorporación a la Semana Santa a partir de 2025, como en principio podría ser deseo de la hermandad, que también barajaría la posibilidad de seguir procesionando sine die en el sábado de vísperas.

A la espera de la Virgen

La confirmación recibida de que podrá hacer estación en la Catedral llega días después de que la Merced recibiera también autorización para incorporar a una Dolorosa de Luis González Rey como titular de la sección penitencial.

En este caso, tiene la hermandad que decidir (en un cabildo de hermanos que tendrá que ser convocado en próximas fechas) la advocación que dará a esta nueva imagen titular, que en los próximos meses podrá ser bendecida y puesta al culto.

Respecto a la advocación, ya adelantó este periódico la intención de un sector de la cofradía de que la Virgen sea llamada de la Misericordia, cuestión que en última instancia decidirán los hermanos en base a la propuesta que plantee la nueva junta de gobierno que resulte elegida hoy.