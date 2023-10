El cantante de Cádiz J Kbello: “Mi sello musical es intentar ser un poquito sinvergüenza, canalla”

Algo de vidente debió de tener el gaditano J Kbello cuando decidió formar parte de Cover Night, cuya emisión finalizó el pasado mayo en La 1. Se quedó a las puertas de ganar el programa televisivo, no sin antes sorprender a audiencia y jurado (Chanel, Juan Magán, Miguel Bosé y Mónica Naranjo) a base de sui géneris versiones de temas emblemáticos del pop para demostrarle a España sin complejos que ha nacido para el espectáculo. La senda estaba ya trazada.

Visionario pues, Jesús Cabello Pozo –nacido en Cádiz, vecino en su infancia de Barbate y actualmente residente en Chiclana– explica que “me veía en el camino de las artes escénicas, bailando o como actor de musicales, pero componer mis canciones era algo que siempre me había gustado pero no había intentado”. Cuenta que “un día voy al estudio a grabar unos covers para presentarme a cantar en hoteles, canto una canción y al productor le gustó mucho mi voz. ¿Por qué no intentas componer algo?, me dijo. Lo intenté y las primeras canciones fueron malísimas –ríe–, hasta que empezaron a salir cositas al estilo mío. Estoy empezando a encaminar mi carrera musical como cantante y compositor. Estoy supercontento, sé al cien por cien lo que quiero hacer”, confiesa.

No extraña, por lo tanto, que el artista haya titulado así, Vidente, su nuevo sencillo. Un tema a ritmo de reguetón con “esencia electrónica, futurística”, producido por Dani Ruiz –que también trabaja con otro gaditano, Abraham Mateo– y surgido de una noche de insomnio en la que “puse la tele y me salió un canal de estos típicos de videncia. Cuando vi la palabra, me hizo un clic, era un buen título para la canción. La hice en dos días y quería que la melodía tuviera ese punch, con un estribillo fuerte pero melódico en lo demás, que no fuera tan rapeado ni lineal, con distintos guiñitos de fondo, muy guais”, explica sobre el reciente lanzamiento.

Vidente llega tras ese impulso que le ha dado al gaditano su paso por televisión, donde –admite– “he aprendido muchísimo vocalmente, pero la mayor enseñanza que viví en Cover Night es que la música hay que compartirla, disfrutarla. Y no hay que ser tóxicos, ni con compañeros de la industria ni con nadie. Tengas cien millones de oyentes mensuales o uno solo, cada uno de ellos te va a nutrir de alguna manera. Intento aprender de todo el mundo para poder crear historias”.

"A Benidorm Fest presento algo diferente [...] En Europa van a saber que es un producto latino, hispano”

Trozos de vida que han dado forma a un incipiente catálogo sonoro. J Kbello ha publicado títulos como Monocromático, Deseo lento, No hablo de armas, Suelta o Nuclear. “Intento siempre hacer cosas distintas. No me pongo límites porque cuando lo haces, te atrapas en ti mismo, no avanzas. Intento que no sean singles monótonos”, relata.

En el horizonte, por supuesto, está la idea de lanzar un álbum. “Querría que fuera distinto, que lo escuches veinte veces y no te aburras. Con colaboraciones de artistas que me gusten y me aporten. Que sea entretenido y que lo puedas utilizar tanto para fiestas, para sentirte alegre, como para llorar o ponerte nostálgico”, cuenta. Una de esas colaboraciones soñadas sería con Lola Índigo: “Es una artista top, con canciones y una puesta en escena increíbles, muy versátil. Me veo muy reflejado en ella”, dice. Y es que J Kbello fue antes bailarín y profesor de danza que cantante. “Sigo formándome. Mi intención es hacer un show que cuando la gente lo vea diga: joder, ¿qué acaba de pasar aquí?, que se quede flipando. Busco compaginar las dos cosas porque no concibo la música sin baile, es lo que yo soy y hago”.

J Kbello revela, por otro lado, que ha enviado un tema como aspirante a representar a España en Eurovisión 2024. “Es una propuesta muy diferente a lo que la gente piensa de Benidorm Fest. Va de baile, de show, pero muy distinto. Si lo escuchan en otros países de Europa van a saber que es producto latino, hispano”. Acerca de esta aventura –el próximo 11 de noviembre se conocerá el nombre de los candidatos definitivos–, opina que “Benidorm Fest es el único concurso en España que ya es profesional, entra gente que se dedica a la música y enseña sus propias canciones”.

"Las vivencias que he tenido en Cádiz, en la calle, han formado a la persona que soy hoy. Mi tierra es sagrada”

Al respecto –añade –, “creo que el gran problema de los concursos hoy es que se remiten a covers, no terminas de enseñar el talento que hay a la hora de hacer música. A mí me han ofrecido presentarme a Operación Triunfo y no he querido, quería profesionalizar un poco más mi carrera. Cuando un artista va a un concurso es para darse a conocer, no para seguir cantando covers toda su vida. Cuando sale un artista en un programa la gente debería apoyar su música; al fin y al cabo así es cuando más te va a gustar, es el sello identificativo total de esa persona”, asevera.

¿Cuál diría entonces J Kbello que es su marca artística? “Intento ser un poquito sinvergüenza, canalla –concreta–. Que mis canciones sean personales, historias con las que la gente se sienta identificada, que sean representativas de un momento de la vida de cualquier persona que las escuche, de tú a tú, para que todos lo puedan entender”.

Como parte de su personalidad también sale a relucir, inevitablemente, la tierra, las raíces. “Se cree que los artistas de Cádiz o Andalucía siempre van a tirar por el flamenco. Yo es algo que valoro mucho pero no sé hacer, y tampoco es lo que me representa”, afirma. "Para mí Cádiz es mi pasión, mi tierra, lo que soy y donde he crecido. Gracias a las vivencias que he tenido durante toda mi vida, con la gente en la calle, he formado la persona que soy hoy en día. Cádiz es sagrada”, concluye.