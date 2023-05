Jesús Martí, ganador de 'Cover Night', se postula para el Benidorm Fest: "Me encantaría ir a Eurovisión"

TVE ya tiene ganador de Cover Night, el talent show producido por Shine Iberia que buscaba al mejor cantante de covers de nuestro país. Jesús Martí se ha alzado vencedor tras doce galas de infarto en las que ha conseguido sorprender al jurado, formado por la gran Mónica Naranjo, Miguel Bosé, Juan Magán y la eurovisiva Chanel. Precisamente esta última podría ser una referente para Jesús, pues tiene claro que su siguiente paso en el mundo de la música pasa por encerrarse en el estudio para intentar colarse en el Benidorm Fest 2024.

El ganador de Cover Night, procedente de Granada, se ha embolsado un premio de 100.000 euros tras ganar el duelo a su fiel compañero J Kbello. En declaraciones para Vitally, Jesús Martí ha asegurado que la final se la tomó como "un concierto entre cuatro amigos". Lo bonito de la última gala del programa de TVE es que se respiraba compañerismo. "Fuimos a compartir, no a competir", asegura Martí, que aún no se cree su victoria.

En cuanto a lo que va a hacer con los 100.000 euros del premio, el granadino aún no tiene claro cómo lo va a administrar. "Me lo estoy tomando con calma, nunca me hubiera imaginado ganar tal cantidad de dinero. La verdad es que creo que lo voy a invertir en mi carrera, en encerrarme en el estudio y hacer música, que es lo que me mueve", detalla Martí.

Jesús Martí es un claro seguidor de Eurovisión. De hecho, la cover que más disfrutó sobre el escenario de Cover Night fue la de Quédate conmigo, de Pastora Soler. La canción que nos representó en Eurovisión fue "un punto de inflexión" en el concurso de Jesús, convirtiéndose en "un plus para demostrarme a mí mismo que puedo hacer cosas que no me esperaba". En esta línea, y siguiendo los pasos de Chanel, Martí tiene claro que quiere optar a representar a España en Eurovisión.

"Si te soy sincero, participar en el Benidorm Fest es algo que me encantaría", asegura Jesús, que sueña con representar a España en Eurovisión, "como casi todos los artistas de este país". El de Granada piensa que es un orgullo para un artista poder dar voz a toda una nación ante tantos millones de espectadores. Así pues, no sería de extrañar que TVE mirara con buenos ojos su posible candidatura de cara al festival de Benidorm del año que viene.