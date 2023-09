La cantante de Jerez Marina Galán: “En mi cabeza siempre estuvo lo de cantar, pero ¿está pasando esto de verdad?”

Resulta inspirador y contagioso el entusiasmo que transmite Marina Galán al narrar la construcción de una emergente carrera musical y la conversión en realidad de aquellos sueños que pululaban en su cabeza desde que era una niña. En el enérgico resumen que hace de su historia hasta la fecha, la joven de Jerez de la Frontera, de 20 años de edad, destaca varias anécdotas como la ocasión en que “una de mis mejores amigas –con la que compartía sus aspiraciones artísticas en la infancia– vino a uno de mis primeros conciertos y se emocionó tanto que se puso a llorar. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando”, relata. O cuando “durante el Orgullo en Madrid una niña que me vio cantando en la Plaza de España, sobre las 22:00 horas, se fue luego con su madre y su hermanito hasta Callao, donde actué como a la 1.00. Me trajeron una pancarta que decía: ‘Marina, te amamos’. Ahí ya me puedo morir tranquila”.

Porque Marina Galán aún vive en un estado que discurre entre la ensoñación y el palpable día a día. “Por una parte me lo creo y por otra no. Todo lo que hago me lo tomo como si fuera la primera vez. En mi cabeza siempre ha estado lo de cantar, pero ¿está pasando esto de verdad?”, se pregunta incrédula.

Lo que está sucediendo es un goteo de temas lanzados desde 2021 –con el amor y el desamor como leitmotiv– que la están situando con fuerza en el panorama nacional. Twelve years, Bulletproof, Nunca fuimos tan amigos, Malibú con piña o Gominola son sólo el avance de lo que está por llegar. “Voy a anunciar algo que tiene que ver con mi último single, Gominola. Va a ser distinto a lo que he hecho antes, va a haber una aportación de otra mente artística –intenta explicar entre risas sin querer develarlo del todo–. Y estoy medio acabando la mezcla del siguiente tema. Todavía no lo hemos grabado pero la estructura está, la letra casi está. Lo sacaremos seguramente muy pronto”, adelanta esta artista que hace pop pero metida ahora “mucho en el dance, le he cogido su puntillo”, dice.

"Me inspiro mucho en las mujeres, en cómo hacen canciones, lideran la industria y entran en la producción”

Sobre si este ritmo de trabajo desembocará en un futuro disco, Galán cuenta que “esa es la meta. Soy superfán del vinilo y siempre imagino que un día puedo tener mi disco en físico. Cuando llegue, me voy a emocionar un montón”.

Emocionante fue sin duda también su “primer bolo”, junto a otros artistas, ante más de 18.000 personas en Los40 Córdoba Pop, en el mes de marzo. “Fue muy heavy –confiesa–. Se me ha quedado en la mente ver al público desde detrás del escenario antes de salir a cantar”. Este pasado viernes actuó en un evento de Cadena Dial en Lorca (Murcia).

Instantes irrepetibles que llevan a la cantante y compositora al origen de una imparable travesía hacia el estrellato. Porque Marina Galán ha crecido rodeada de melodías. Estudió canto y piano y formó parte del Coro Joven del Teatro Villamarta de su tierra. Su entorno, además, respira arte. “En mi familia hay mucha gente que se dedica al flamenco”, explica. Por otro lado, “mis padres escuchaban a U2 y Pink Floyd. Y cuando tenía 10 años una de mis bandas favoritas era One Direction, eso también ha formado parte de la inspiración”, concreta. Tanto es así que uno de los talentos surgidos de la exitosa boy band, Harry Styles, fue clave a la hora de que se decidiese a dar el paso hacia el mundo del espectáculo. “Cuando tenía 14 años fui a un concierto suyo y pensé que ojalá yo emocionara a la gente de esa forma”, afirma.

Otro gran hito vino con Ana Mena, de la que sido telonera en un par de ocasiones. “Es una niña superamable, buena gente. Que haya artistas que se apoyen entre ellos es lo más importante. Hay un cariño entre ella y yo muy bonito. Sus bailarines le dieron un feedback superpositivo a los míos y éramos como una gran familia”, comparte sobre la experiencia.

También menciona a otra estrella actual como referente, Lola Índigo. “Me gusta mucho que ella conciencie a la gente de cómo tienen que ser las cosas. Me estoy inspirando mucho en las mujeres, en cómo hacen las canciones, lideran la industria, entran en la producción. Antes no era tan común”.

"Benidorm Fest es una plataforma muy guay [...] En mi cabeza me veo yendo a Eurovisión”

Artista inquieta –estudiaba artes escénicas y cursa periodismo online–, Galán ha versionado recientemente el tema Dime, con el que Beth participó en Eurovisión hace 20 años, junto al productor y compositor original Ander Pérez-Nemowave y la autora Amaya Martínez. “Se alinearon los astros. Yo nací el 20 de abril de 2003 y la canción que más sonaba en Los 40 Principales entonces –llegó a ser número uno en la popular emisora– era esa. Nunca la hicimos para cambiar nada del pasado, sino en honor a la canción. Le he cogido mucho gusto y cuando empiezan a sonar las primera notas, voy entrando en la coreografía y me motivo demasiado. Es un temazo”, confiesa risueña.

Al respecto, Benidorm Fest y Eurovisión se han convertido en una aspiración de la jerezana, que ya presentó Malibú con piña a la preselección de 2022. “Es una plataforma muy guay. Nunca me he perdido Eurovisión y siempre está ahí esa idea. No sé con qué tipo de canción me presentaría pero me gustan las que tienen mucha marcha. En mi cabeza yo ya voy formando el tipo de show que llevaría, me veo ahí”, concluye contundente.