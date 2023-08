Noche pop, de saltos y bailes, con Paula Koops, Ana Mena y Vicco en Bahía Sound

Horas de fiesta vivieron quienes asistieron al concierto conjunto que Paula Koops, Ana Mena y Vicco ofrecieron en Bahía Sound, donde mucha gente, joven, pero también de todas las edades, que cantaron, bailaron y saltaron con la propuesta que las tres artistas subieron al escenario.

Tenían ganas de pasarlo bien los presentes en las instalaciones de Caño Herrera donde la espera entre cantantes estaba amenizada por un dj, dando ambiente a quienes hacían cola para comprar algo de comida o mientras bebían, que la noche era calurosa y había que refrescarse. Otra fila se hacía ante el expositor donde dos jóvenes cubrían de brillos los rostros de los que se animaban a imbuirse del momento festivalero.

Sobre las tablas se escucharon canciones de amor, desamor, reivindicación y empoderamiento. Todo cabe en el estilo pop que Paula Koops, que tiene canciones como Que te vaya bonito, Novio del Año o Que x mí no estás; Ana Mena, con temas como Lentamente, Me enamoro o Ahora lloras tú; y Vicco, con propuestas como Me muero por ti, Todo me da igual o Te quiero.

Quien más tiempo actuó, o al menos más temas ofreció al público con hasta 15, fue Mena, arropada por su banda y por un cuerpo de baile que la acompañó en las canciones, no todas. Como en Un millón de lunas en la que se quedó sola ante el pie de micro hasta el final cuando ya regresó un bailarín y se marcaron unos pasos.

Durante su concierto no dejaron de escucharse éxitos de colaboraciones con otros artistas. Sus voces sonaban de fondo, pero era la cantante la que hacía suyo el tema con el apoyo de un público entregado que cantaba, bailaba y saltaba en la mayoría de las canciones. Cantó Solo, a pesar de no estar Omar Montes. Cantó Quiero decirte, a pesar de no estar el isleño Abraham Mateo.

La malagueña explicaba que en cada concierto siempre recurre a una canción de su infancia, adolescencia o juventud como un homenaje a esos grupos y artistas con los que creció. En esta ocasión, eligió recordar a la Oreja de Van Gogh y su canción Puedes contar contigo.

Un clásico, Me iluminaba, Melodía criminal y A un paso de la luna (otra en la que colabora con Rocco Hunt, sin él) llegan en el arreón final con un broche de oro esperado, el que puso con Música ligera.

De cerrar la velada se encarga Vicco, que mezcla en su cita con el público de Bahía Sound temas ya conocidos con otros que todavía no ha publicado. Abre con Me muero por ti, tras la que agradece a la organización haber contado con ella y saluda al público. La artista catalana se acompaña en el escenario de sus músicos, sin bailarines para la ocasión. No importa ella baila, los asistentes responden. Vibran, están expectantes, quieren escuchar el gran éxito de la cantante. Pero tendrán que esperar.

"Todo me da igual/ porque esta noche me siento inmortal", entonaba en el segundo tema con cuya letra cierra una relación complicada, "lo dejo escrito en esta canción/ pongo punto y final a esta situación". Después dedicaba una canción "a la gente que está enamorada". ¿Quién está aquí enamorado"?", preguntó, con una respuesta extensa que le arrebató un "¡cuánto amor!". El título, Te quiero.

Vicco también optó por traer el homenaje en forma de versión que ha hecho a La Oreja de Van Gogh con la canción Pop, y de recordar al Sueño de Morfeo con el estribillo de unas de sus canciones al cantar "que nunca volverá,/ que nunca ha estado allí".

Los asistentes pudieron disfrutar de composiciones nuevas como Misiles y lo que la artista calificó como "la próxima bomba", Engatusar, que presentaba en esta cita isleña. "Me voy a poner las gafas, para darlo todo", anunciaba antes de entonar un pegadizo "tú mí mia miau" en el que propuso participar a los presentes.

El colofón final, lo que todos estaban esperando, sirvió para acabar con varias horas de concierto. Eran más de la una de la mañana, pero los ánimos estaban arriba, tan arriba como los saltos que dio el público, entregado hasta el fin, exaltado por ese gran momento. Puede que el momentazo de esta cita. "Me ha cambiado la vida", admitía Vicco sobre el tema que popularizó al participar en la elección de la canción con la que España iría a Eurovisión este año. No ganó, no estuvo en el certamen europeo, pero ni siquiera lo ha necesitado. Su Ochentera brilla. Brilló al cantarla a capella, con el acompañamiento de los asistentes. Brilló con música.