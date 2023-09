El cantante de Chiclana Javier Enzo: “Siempre supe que trabajando y haciendo bien las cosas habría algún resultado”

Aunque su voz, talento y energía son de sobra conocidos por el público que lleva apuntándose a la fiesta que propone La Década Prodigiosa cada vez que abre su baúl de los recuerdos sonoros, Javier Enzo siempre está dispuesto a empezar de nuevo, con las mismas ilusiones del inicio de su intenso camino por el mundo del espectáculo.

El artista chiclanero, líder de la histórica formación musical, se aventura ahora en solitario con Lo mejor que supe, tema publicado este mes de septiembre. El propósito de este proyecto en paralelo al trabajo con sus compañeros de grupo persigue “que la gente me ubique como Javier Enzo, líder de La Década Prodigiosa, y que también tenga clara mi imagen, quién soy yo, adónde pertenezco”, explica.

El origen de esta nueva etapa surge de una profunda determinación personal. Cuenta que “empecé grabando temas para artistas muy famosos. Al ver el resultado de Lo mejor que supe –cuya autoría es de Pablo y Lara Pinilla y Pablo Cruz, equipo de productores con el que actualmente trabaja el chiclanero–, me quedé totalmente enamorado y decidí que era para mí. Y también me puse en contacto con mi amigo Joaquín Hurtado, de Radiolé, para proponerle lo que tenía en mente”.

Y comenzó así el cantante a hacer suya una melodía que encierra un potente mensaje de superación de las adversidades. “Todo el mundo comete errores y lo sabio debe ser rectificar –relata sobre la canción–. Una vez que te has caído y te has equivocado, lo que tienes que hacer es levantarte, pedir perdón y seguir hacia adelante”.

"Con esta canción tengo el objetivo de que la gente me ubique como el líder de La Década Prodigiosa”

Lo mejor que supe enmarca un momento vital y profesional que entrecruza la celebración de lo logrado y las ansias por lo que vendrá en el futuro. Esta canción es “el resultado de 20 años de espera, el tiempo que hace que llegué a Madrid, y de hacer las cosas en el momento en que me he sentido preparado. Quiero dedicar tiempo a mí, a cubrir esas parcelas que por la vorágine de las giras con mi grupo lógicamente tuve que dejar a un lado. Ahora es el momento de sacar esas cosas que tengo en mente, me lo merezco. De hecho, ya estamos pensando en siguientes trabajos en solitario ”, detalla Enzo.

Esas dos décadas de arduo trajinar no le han hecho a este gaditano perder el horizonte de sus orígenes que, inevitablemente, se plasman en este nuevo sencillo que cuenta con la colaboración de Soni López, de la que dice “representa muy bien a la mujer flamenca, con ese deje y quejío que a mí me encantan”. Una manera de reivindicar la tierra como punto de partida del talento natural. “Donde voy llevo mi raíz, está plasmada en todo lo que hago”, asegura al hablar sobre una canción de corte acústico y sureño.

Javier Enzo recoge, por otra parte, el fruto de años en la brecha. Admite que con Lo mejor que supe “cuando he llamado a una puerta se me abría y la gente mostraba confianza hacia mi trabajo. Supone algo fundamental para un artista. Por mucho que tengas talento si no hay apoyo de otros profesionales, no vale de nada. Me he sentido muy arropado, querido, apoyado; ese es el mayor premio”. En este sentido, el artista afirma estar orgulloso de “haber confiado en lo que yo creía que era lo correcto, en mi intuición. Siempre supe que trabajando y haciendo las cosas bien algún resultado habría”.

"Hilario López Millán no ha tenido el reconocimiento que se merece tras su fallecimiento”

Uno de esos apoyos fundamentales ha sido, sin duda, el del recientemente fallecido músico y periodista Hilario López Millán. “Me hubiera gustado despedirme de él –lamenta–. Hemos tenido una relación maravillosa. Me enseñó que en esta profesión también hay gente buena, con un corazón grande, eso es lo que me llevo”. Añade al respecto que “creo que no ha tenido el reconocimiento que se merece. Era la enciclopedia andante de la copla, se había codeado con los mejores artistas de este planeta. Ha dejado un buen legado y dado mil consejos a muchos artistas que hoy por hoy seguro que lo tienen como referente. Él me hablaba mucho de Pastora Soler y Diana Navarro y a mí me encantaría algún día hacer algo con ellas y completar ese ciclo, sería muy acertado y de justicia . Su talento era su inteligencia y su vivencia”, comparte.

Echando una vez más la vista atrás, hacia el paso por Eurovisión en 1988 de La Década Prodigiosa de aquella época con el tema Made in Spain, Javier Enzo cree que “ahora no me lo planteo pero más adelante puede que me presente al Benidorm Fest. He aprendido a tener paciencia, a no hacer las cosas por hacer. De llegar ese momento, siempre respetaría mucho lo que el mercado demanda. No me veo como una Chanel, que tuvo un directo espectacular, sino más en el tipo de puesta en escena de Blanca Paloma, o en la línea melódica de Pastora soler, donde el espectáculo lo haga la voz”. De esta manera, Javier Enzo aconseja seguir dicha tendencia en “futuras ediciones” de la preselección española. “Quedaría muy bien y posicionaría a España como un país de grandes talentos que hay que explotar”, opina.