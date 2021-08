"Siempre reinventamos el producto manteniendo la esencia como grupo"

-Más de 35 años en activo y sumando desde que Javier de Juan fundara el grupo. ¿Cuál es el secreto de La Década Prodigiosa a pesar de los cambios de formación, las modas y vaivenes en la industria musical?

-Que ya somos como una institución, parte de la historia de nuestro país. El secreto es respetar la idea que se tuvo desde el inicio y en las sucesivas formaciones: tener caras jóvenes en canciones que ya tienen años. Y también que nos hemos ido adaptando a cada década musical hasta la de los 2000, así llegas a las nuevas generaciones con versiones de Ricky Martin, Chayanne o Paulina Rubio.

-Los cuatro componentes cuentan con una trayectoria muy parecida (concursos, musicales, orquestas...). ¿Cree que no se sigue tratando por igual a ciertos artistas según su procedencia? ¿Tiene La Década Prodigiosa el reconocimiento que se merece?

-La Década Prodigiosa ha tenido y sigue teniendo ese reconocimiento. Fue número uno en ventas durante muchos años y es uno de los grupos más longevos de la música en España. Además, somos la atracción musical que más trabaja en este país, no hay ninguna que haga tantos conciertos. En 2019 hicimos 130 fechas y este año, con la pandemia de por medio, rozamos ya casi las 100. Eso se da porque la industria también te mantiene. Nosotros no estamos todos los días en la televisión pero el mundo del espectáculo sigue dándonos nuestro lugar. El grupo se trabajó muy bien en los inicios y seguimos en activo y siendo muy demandados.

-Entre las novedades este año 2021 hay una literaria. Han publicado El viajero del tiempo, una biografía de ficción sobre el grupo, escrita por Fernando Cotta. ¿Qué nos puede contar?

-Es una biografía novelada musical, a medida que se lee hay códigos QR que te llevan al momento musical del que se habla. Por ejemplo, el lector puede ver la actuación de La Década en Eurovisión de esta forma. Es superatractivo y divertido. Se busca que la gente pueda también a través de esta obra ver una historia de superación, de trabajo, de luchar por los sueños y apostar por uno mismo.

-¿En qué andan musicalmente en estos momentos?

-Sangre española es el single por el 36 aniversario y se escucha ya en la lista de Radiolé. En septiembre empezaremos a hacer promoción. El año pasado se sacó el tema El alma al aire, de Alejandro Sanz, y ahora hemos querido seguir la línea, dándole un toque español. Sangre española era el tema, estamos supercontentos y la gente lo baila muchísimo. Como novedad este año, decir también que ha entrado la primera chica latina en la historia del grupo, Leydanis. Al final de Sangre española se hace una fusión de culturas para de alguna manera reflejar la sociedad diversa en la que vivimos. Leydanis muestra eso. Somos una cubana, un asturiano, una jiennense y yo, gaditano. Somos una de las formaciones más potentes en cuanto a variedad en la historia del grupo.

-Aparte de su actualidad musical presentan el espectáculo Una Tournée de Barrio, un homenaje a los mayores junto a José Manuel Parada.

-José Manuel y yo somos amigos desde hace muchos años, es un profesional del que hay muchísimo que aprender. En tiempos de pandemia, un representante que trabaja con nosotros nos dijo que había que reinventarse, algo que nosotros llevamos haciendo durante 36 años. José Manuel, hace mucho años en una cena, me dijo que teníamos que trabajar juntos y yo para esas cosas tengo mucha psicología, se me quedó guardado en mi carpeta de cosas pendientes. Le llamé y se lo propuse, un espectáculo haciendo un guiño a ese programa estrella que él presentó, Cine de barrio. Hacemos un recorrido musical por los años 60, 70 y 80, donde nos acompaña un pianista en directo, y también tocamos un estilo que La Década Prodigiosa nunca ha llevado en su repertorio, la copla. El mercado lo acepta porque somos un producto seguro de éxito. No nos equivocamos, a la gente le encanta. A partir del 24 de octubre –con todo vendido para ese día– hacemos temporada en el Teatro Maravillas de Madrid, dos meses todos los domingos, después de la gira por España de este año, Sangre española, con la que estamos a tope. Son dos espectáculos paralelos. A partir de diciembre vamos con esta gira a América, eso son palabras mayores porque el grupo fue en sus comienzos pero nunca hizo carrera allí ni completó una gira como Dios manda. Empezamos en Ecuador y de ahí a Perú y Chile, haremos mes o mes y medio. A la vuelta en Madrid seguiremos con Una Tournée de Barrio y empezaremos con la gira de verano 2022, para la que ya estamos cerrando fechas, tengo muchas esperanzas. El formato que estamos ofreciendo es diferente, enfocado al público que tiene que estar sentado. No tenemos problemas por hacerlo así, somos superversátiles, un libro en blanco.

-¿Diría que La Década Prodigiosa es un grupo enfocado a un tipo de público concreto?

-Cabe todo tipo de público, somos un espectáculo familiar, que no nos enfocamos a una generación concreta. Puede venir desde el abuelo con su nieto, el padre con su abuelo o el niño con su padre. Para muestra, nuestros últimos trabajos, con ritmos actuales que suenan en la radio. Siempre reinventamos el producto respetando la esencia de La Década Prodigiosa: cuatro artistas que cantan, bailan y ponen en movimiento temas que quedaron guardados en un baúl de recuerdos. Somos rescatadores de canciones.

-Recientemente nos ha dejado Carmelo Martínez, uno de los componentes anteriores de La Década Prodigiosa. ¿Tuvo la oportunidad de conocerle? ¿Le dio algún consejo?

-Es una parte de nuestra historia aunque yo con él no coincidí. Tengo que decir que estamos emocionados de cómo todos los medios se han hecho eco de una noticia tan triste y cómo lo han recordado, con cuanto cariño han hablado de él y del grupo. Estamos superagradecidos a los compañeros que durante todos estos años atrás han sabido hacer un buen trabajo porque nosotros seguimos caminando por ahí y, en un futuro, otros seguirán por nuestro camino.