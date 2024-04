Miles de personas exigen a la Junta en Cádiz que deje de "dopar" con cientos de millones a los colegios privados

Miles personas, unas 5.000, según estimación de la Marea Verde, se han manifestado hoy por las calles de Cádiz en defensa de la enseñanza pública y han exigido a la Junta de Andalucía el fin de los conciertos con los colegios privados para garantizar la supervivencia de los públicos ante el galopante proceso de cierre de estos últimos mediante la eliminación de líneas educativas mientras se mantienen en los primeros.

Además de las organizaciones pertenecientes a la Marea Verde, en el acto de protesta han participado más de una decena de colectivos y sindicatos (Ustea, CGT y CCOO) y representantes de partidos políticos como Adelante Andalucía, el PSOE, Sumar, Izquieda Unida y Podemos, además de miles de personas a título personal. Todas, bajo el lema "Dinero público para lo público". Al mismo tiempo, en Sevilla han sido unos 5.000 los manifestantes y unos 3.000 en Málaga.

Entre gritos, como "ni un euro más para la concertada", "no consentiremos ni un colegio menos", "Bonilla escucha, la Pública en la lucha" y "gastos militares, para escuelas y hospitales", la manifestación partió de la recién renombrada Glorieta de la Enseñanza Pública, a la espalda de las Puertas de Tierra, y discurrió por la Cuesta de Las Calesas, la Plaza de San Juan de Dios, las calles Nueva y San Francisco, la Plaza de San Francisco y el Callejón del Tinte, hasta finalizar en la Plaza Mina, a los pies de la Delegación Territorial de Educación, dónde se leyó un manifiesto especialmente duro contra la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, "una de las promotoras del desmantelamiento de la escuela pública", según dijo Miguel García, portavoz de la Marea Verde en Cádiz.

"Está claro que el pueblo de Cádiz y la provincia de Cádiz han gritado fuerte y alto que el dinero público es para lo público y que hay que eliminar los conciertos. No se puede consentir que se siga desmantelando la educación pública, dopando la educación privada concertada con 1.000 millones de euros en los presupuestos de este año", dijo García en el transcurso de la marcha reivindicativa.

Antes de que arrancase el portavoz de la Marea Verde explicó que "la situación en Andalucía es muy grave porque se han cerrado 2.000 líneas públicas desde que gobierna Moreno Bonilla, pero en Cádiz es todavía peor. Nos encontramos con una ciudad en la que el 35% de la educación es pública y el 65% es privada concertada. Eso pone en peligro a la educación pública de la ciudad en principios como la justicia, la equidad, la solidaridad. Porque la enseñanza privada concertada reproduce las desigualdades del sistema, mientras que la educación pública transforma la sociedad en positivo".

Miguel García recordó que en la ciudad de Cádiz, "este año vamos a ver cómo se cierra un centro público, como el Adolfo de Castro, que vertebra a todo un barrio alrededor del mismo, mientras que se mantiene al lado un centro privado concertado con el Amor de Dios, que a recibido muchas menos matrículas que el años pasado. Consideramos que lo ideal sería que el Adolfo de Castro se mantuviese abierto y que en el caso de que hubiese que cerrar alguna línea fuese en el Amor de Dios y que pasasen alumnos al Adolfo de Castro".

El portavoz de la Marea Verde califica de "discurso fraudulento" el argumento de la caída de la natalidad para el cierre de líneas en la escuela pública. "Podría suponer la bajada de los ratios en los centros, propuesta que se presentó en el Parlamento de Andalucía el año pasado y que tumbó la mayoría del Partido popular, con la usencia en ese pleno, de Moreno Bonilla. Si se tienen que cerrar líneas que sean de la privada concertada. Esta modalidad existe en nuestro país desde 1985, en la que había una sociedad con una alta natalidad y en la que es el Estado no podía hacer frente a la demanda de plazas en la educación. Pero ahora mismo vivimos una situación completamente distinta y estamos pidiendo que no se inviertan los 1.000 millones de euros que se han invertido este año en la privada concertada y se inviertan en la educación pública para bajar la ratio, contratar a más profesores y mejorar las infraestructuras y que se cierren líneas en la privada concertada, que ahora mismo no están haciendo falta como en 1985".

"No hay ni legislación ni reglamento que regule cómo se han de repartir las líneas ni cuáles hay que suprimir", respondió García, "solo depende de una política por la que se está apostando. El Partido Popular está apostando por dopar a la enseñanza privada concertada. Es un decisión política. Y lo que pedimos es que apuesten por una educación púbica y de calidad con la eliminación de estos conciertos", añadió.

Ampliaremos información.