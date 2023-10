Marea Verde Cádiz otorga un "suspenso" a Consejería de Educación "por el peor inicio de curso de la historia"

Marea Verde Cádiz, plataforma de la escuela pública en la provincia, ha otorgado un "suspenso" a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional "por el peor inicio de curso, con diferencia, de la historia", debido a la "política de recortes que este curso 2023-2024 se está aplicando y que está afectando a toda la comunidad educativa".

La plataforma suspende a la consejera, Patricia del Pozo, en matemáticas por "una sencilla propuesta de cálculo de refuerzos pedagógicos -antes conocidos como Apoyos Covid-, que resolvió con un cero patatero, al pasar en su promesa electoralista de 4.300 a 1.500, a 1.235, a 507, a 728 y hasta los actuales cero del día de hoy". Marea Verde apunta que "finalizado los refuerzos pedagógicos son inexistentes o anecdóticos". La consejería se excusa en que esos “refuerzos pedagógicos” se han publicado como plazas de cuerpos y especialidades concretas, "eliminando de facto lo que cualquier castellano parlante comprende como refuerzo". Por lo tanto, se publican plazas de necesidades estructurales para los centros educativos, "es decir, los/as docentes que se necesitan sí o sí en los centros educativos, pero ni uno más, no hay refuerzos pedagógicos, cero, cero patatero".

Señala la plataforma que el 29 de septiembre, en la mesa sectorial de educación y tras dar la consejería estos números y explicaciones, "que podrían salir fácilmente de una película de José Luis Cuerda o Luis García Berlanga", las organizaciones sindicales han hecho sus publicaciones y comunicados rechazando "este embuste monumental que sufrirán los/as docentes, los centros educativos y sobre todo los grupos y el alumnado más vulnerable que este año no tendrá la atención mínima que necesita para llevar a cabo su aprendizaje".

Marea Verde otorga otro suspenso en mantenimiento de aulas de infantil: "Se ha dejado a miles de interinos en la incertidumbre y a los niños en condiciones educativas precarias con más de 1.100 aulas eliminadas, lo que impide el crecimiento en la etapa de Primaria y deja a los estudiantes en desventaja desde el principio de su educación. La falta de aulas y la creciente carga de trabajo son una fuente de preocupación constante para los maestros y los padres".

Otro suspenso es para ratios legales, cobertura de vacantes y convocatorias del SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades) o bolsas de trabajo de los docentes. "Una de las preocupaciones clave es la creciente relación maestro-alumno, que ha alcanzado niveles insospechados. Aulas destinadas a 25 alumnos a menudo se llenan con 28 o incluso 30 niños, lo que dificulta la atención individualizada y el cuidado necesario, especialmente para aquellos que recién comienzan su educación", alertan desde la plataforma.

Marea Verde añade que "el problema se agrava por la falta de cobertura de vacantes. Las bajas por períodos cortos, de menos de 21 días, ni siquiera las sacan a bolsa. Es el caso de los permisos de matrimonio o lesiones menores, no se cubren. Y eso se traduce en clases sin maestros y una experiencia educativa interrumpida para los estudiantes. Las plazas se anuncian solo dos días a la semana, y los maestros deben esperar para conocer su destino, lo que deja a los estudiantes sin maestro durante este tiempo".

Las últimas convocatorias de SIPRI "han brillado por su ausencia, por la política mal entendida del ahorro de un dinero público, que en la Educación siempre es una inversión".

Suspensos en comedores escolares y en lenguas extranjeras

En cuanto a los comedores escolares, ámbito que merece otro suspenso, "los problemas que padecen los padres, madres y tutores cuyos hijos utilizan estos servicios se encuentran en el modelo de gestión (la concesión a una empresa privada) que impide que la administración disponga de un control efectivo sobre su prestación, de forma que no se está supervisando si las empresas concesionarias cumplen o no con las condiciones acordadas en el pliego concesión, ofreciendo, en muchos casos, un servicio que deja mucho que desea".

Patricia del Pozo no sale bien parada de esta 'evaluación' tampoco en "lenguas europeas". "No debes estudiar dos lenguas extranjeras si no tienes poder adquisitivo. Esta es la propuesta pedagógica de calidad que nos ofrece en el nuevo currículum diseñado por la directora de Ordenación, Almudena García Rosado, que junto a su antecesora y en tan sólo cinco años han conseguido que Andalucía pase de liderar el estudio de lenguas extranjeras en España a estar por debajo de la media de las comunidades autónomas".

Critica Marea Verde que en la educación privada "las familias que sí tienen poder adquisitivo son conscientes de la necesidad de hablar lenguas extranjeras en un mundo globalizado y por eso se cursan dos lenguas extranjeras desde los 3 a los 18 años (15 años) frente a la pública en la que sólo es obligatorio estudiar dos lenguas extranjeras desde los 10 a los 12 (3 años)".

"Así, nuestra consejera, pese a que es consciente de la importancia de los idiomas porque estudió en Bélgica, consciente de que España lleva 20 años firmando acuerdos y compromiso en incluir dos lenguas europeas en todas sus etapas y que justo esta ha sido la propuesta número 150 en el programa del PP en las elecciones nacionales, suspende este inicio de curso en francés y alemán con otro cero patatero destrozando todos los avances con la Unión Europea y dando esa ventaja a su tan cuidada educación privada".

Según la plataforma "la lista de suspensos de la Consejería de Educación y de su principal responsable, Patricia del Pozo, es interminable: Aulas de necesidades educativas especiales, PTIS, Profesor@s de Pedagogía Terapéutica, Orientador@s, Extraescolares, Programas de todo tipo sin financiación para conseguir educación integral del alumnado, etc...".

Marea Verde Cádiz anuncia que ha convocado "movilizaciones, escraches, encierros en centros educativos y delegaciones territoriales de Educación", antes de la gran manifestación del 19 de noviembre y vuelve a hacer una invitación a la unidad sindical, "para que entre todos los sectores la comunidad educativa demos una lección de matrícula de honor al gobierno privatizador de lo público de Moreno Bonilla, para que invierta en una Educación Pública y de Calidad, de tod@s para tod@s".

Entre la agenda de movilizaciones, "además de las acciones sorpresa", destaca este sábado 21 de octubre a las 10.00 el IV Encuentro de la escuela pública de Cádiz. El jueves 26 octubre habrá una concentración en el Parlamento Andaluz para exigir los 1.235 refuerzos y la agilización de las sustituciones. Y el domingo 19 noviembre a las 12.00 la Gran Manifestación en Sevilla, que saldrá del Palacio de San Telmo.