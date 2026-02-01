Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la segunda sesión de cuartos de final del COAC 2026

El Jurado Diario continúa con sus puntuaciones tras cada sesión. Este viernes, ocho agrupaciones se suman al ranking de nuestros jueces, con algunos cambios en las primeras posiciones.

En chirigotas, la mejor clasificada del día es 'Seguimos cayendo mal', que consigue 227 puntos y suma 449 en total. Por su parte la chirigota de Écija, ''Nos hemos venío arrriba' , consigue 205 puntos en su pase de cuartos, sumando 406 en total y colocándose en tercer lugar. Primero continúan 'Los hombres de Paco'.

En comparsas , 'La camorra' se sitúa en el primer lugar con los 235 del pase de cuartos y 450 en total. Segundos está 'El manicomio', de Jona, se pone primera con 230 y 458 en total. Por último 'La marea' está en cuarta posición con199 puntos y un total de 394 puntos.

En coros, ADN se pone en segundo lugar con 233 puntos y un total 465. 'La ciudad perfecta', de Chiclana, obtiene en su pase de hoy 205, con 401 en total y en tercera posición. Primero continúa 'El sindicato'.

En cuartetos, 'Crónica de una muerte más que anunciada', se pone de momento primero con 228, 450 en total.