Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la primera sesión de cuartos de final del COAC 2026

Los cuartos de final han comenzado esta noche de viernes en el Teatro Falla de Cádiz. El Jurado Diario sigue puntuando en esta fase del concurso cada días y así lo ha hecho con las primeras ocho agrupaciones que ya han hecho su segundo pase sobre las tablas.

En coros, 'El sindicato', que venía como líder de la modalista en la preselección, ha sido el primer coro en actúar. Ha obtenido 237 puntos con un acumulado 472. El segundo coro ha sido 'Dame veneno', con 155 punto y 314 entre sus dos pases.

En comparsas, la mejor clasficada de la noche es 'El desguace', de Chapa y Raúl Cabrera, que consige 226 puntos sumando un total 453 y se posiciona de momento en primer lugar. La segunda comparsa de la noche ha sido 'La palabra de Cádiz', de El Puerto, que ha logrado 171, con un total de 343.

En chirigotas, se posiciona 'Los hombres de Paco', que logran 229 puntos y acumulan un total de 450.y Por su parte 'Los semicuraos', de El Sheriff, ha obtenido. 204 puntos y alcanzn 413. Por último 'Los camerún de la isla' obtienen una puntuación de 193 que sumados a las preliminares suman 378.

El cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete', de Córdoba, se queda con 227 tras una puntuación de 105 en esta fase , de momento el único puntuado de la modalidad en esta nueva fase.