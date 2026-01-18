Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta este lunes 19 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la novena sesión

La noche del lunes 19 de enero está marcada en rojo en el calendario carnavalero porque supone la vuelta a las tablas del Gran Teatro Falla de la comparsa de Antonio Martínez Ares, que retoma el proyecto de 'Los humanos' tras un año de descanso por problemas de salud. Toda la atención se centrará en esta agrupación, eclipsando a la cabeza de serie de la jornada, que es la comparsa de los hermanos Pastrana 'El hombre de hojalata.

Orden de actuación:

20.00: Coro 'La marinera'. El coro de Charo Quintero vuelve a cambiar de rumbo con el objetivo de intentar llegar a los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, un hito que solo ha conseguido en una ocasión. Este reto lo afrontará con 'La marinera'. Para ello al frente de este grupo se pondrá una terna de autores formada por Pepe Juan Pastrana, Antonio Grimaldi y Miguel Ángel Gómez.

20.45. Comparsa 'La última cuerda'. La comparsa de Las Niñas de Tarifa superó con holgura la prueba de fuego que supone participar por primera vez en el COAC. Tras una primera experiencia positiva con 'Las costuras del alma', en este 2026 intentará avanzar un poco más en su progresión carnavalesca.

21.30. Chirigota 'Los que se lo llevan calentito'. La chirigota jerezana del Pato lo volverá a intentar en el Concurso tras su primera experiencia en 2025 con 'Tik tok'. Esta no fue del todo satisfactoria ya que quedó clasificada en la zona baja de la tabla. Por ello, en 2026 el objetivo es mejorar las prestaciones ofrecidas con 'Los que se lo llevan calentito'.

22.15. Comparsa 'El hombre de hojalata'. La comparsa de los hermanos Rafael María y Marcos Pastrana Lorenzo consiguió en la última edición del COAC el difícil reto de asentarse en la fase de semifinales con 'El corazón de Cádiz'. Lo difícil en muchas ocasiones no es llegar, sino conseguir mantenerse en lo más alto. Por ello, en este 2026 parte, como poco, con el objetivo de repetir en esta tercera fase con 'El hombre de hojalata', aunque sin descuidar sus posibilidades de mirar hacia más arriba.

23.00. Comparsa 'El patriota'. Un interesante proyecto de comparsa se está forjando en la localidad sevilla de Alcalá de Guadaíra para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Los autores Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul se han unido para presentar la comparsa 'El patriota'.

23.45. Chirigota 'Mírala cara a cara'. La chirigota del Popete, de San Juan de Aznalfarache, vuelve a la carga en este 2026. Será su tercera participación en el certamen de coplas gaditano, momento en el que ya se le debe ver una cierta evolución a este grupo tras dos flojas actuaciones tanto en conjunción como en repertorio.

00.30. Comparsa 'Los humanos'. Antonio Martínez Ares es uno de esos autores que es capaz de hacer que todo gravite en torno a él. Su ausencia en la pasada edición del COAC fue una de las principales noticias del certamen, siendo, incluso, objetivo de muchos cuplés. Por suerte, los problemas de salud que evitaron su presencia sobre las tablas del coliseo gaditano ya han remitido. El grupo presenta cambios. Así, Miguel Nández, Geni Cheza y Guillermo Cabaña no salen en 'Los humanos'. Los fichajes que se han incorporado han sido los guitarras David Amedey (de la comparsa 'El cementerio') y Óscar Mosteiro (procedente de 'La tribu'), y Sergio Espinosa Sehíto.