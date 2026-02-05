La crónica del sexto cuarto de final del COAC 2026: Bienvenido se rehace tras la penalización de preliminares

Los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz comenzaron a afrontar este miércoles la recta final a la espera de que el jurado ofrezca este jueves su segundo veredicto. En la sexta sesión, la crítica y el humor se unieron con las actuaciones de la comparsa ‘DSAS3’, de Jesús Bienvenido; y la chirigota ‘Los que van a coger papas’, de José Guerrero el Yuyu, los dos grupos más destacados de la función.

Tras la penalización que sufrió en la fase preliminar, la comparsa ‘DSAS3’ se desquitó con un pase potente desde las letras a Fran Rivera y Manu Sánchez por estar siendo tratado por la sanidad pública. A esto hay que sumar una interpretación más acelerada, algo que llamó mucho la atención por su intención de evitar problemas que lastren a esta agrupación en la clasificación final.

Por su parte, la chirigota ‘Los que van a coger papas’ tuvo una actuación desigual ya que los pasodobles, su gran punto fuerte, no funcionaron en el apartado humorístico. Sí lo hicieron los cuplés, por lo que sus opciones para optar a todo permanecen intactas.

En el resto de la noche, la chirigota ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)’ optó por montar un nuevo capítulo del viaje a Cádiz en su popurrí.