La crónica del segundo cuarto de final del COAC 2026: Los cuartos elevan el nivel entre la crítica y la rima

El nivel de los cuartos de final del Concurso del Falla creció este sábado en una segunda sesión en la que la calidad apareció de formas muy diferentes, con varias agrupaciones que mostraron sus credenciales para, al menos, estar en las semifinales.

Si se cumple con la premisa de que el Carnaval es una fiesta en la que debe prevalecer la crítica, el grupo que sobresalió fue la comparsa ‘La camorra’, de Marta Ortiz. Con un contenido muy crítico en torno a la Iglesia, su estilo directo volvió a estar muy presente en los pasodobles al auge del fascismo y la reivindicación para que existan mujeres cargadoras en la Semana Santa.

Si se opta por el humor, volvió a brillar el cuarteto ‘Crónica de una muerte más que anunciada’, que hizo gala de un estilo muy clásico tanto en métrica como en rima, a lo que hay que sumar el enorme peso del texto frente a las modas actuales.

En un segundo escalón se colocaron varios grupos. En coros, el de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul volvió a atrapar por su despliegue vocal con ‘ADN’.

Por su parte, la comparsa ‘El manicomio’, de Jonathan Pérez Ginel, mejoró su interpretación al encontrarse el grupo mucho mejor que en preliminares. Por último, la chirigota ‘Seguimos cayendo mal’ corroboró las buenas sensaciones de su pase de preliminares.