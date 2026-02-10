La crónica de la segunda semifinal del COAC 2026: ‘Los humanos’ vuelve a brillar en una noche de comparsas

Las comparsas llevaron el peso de la segunda semifinal del Concurso del Gran Teatro Falla, una noche con más medianías, pero con la potente actuación de la comparsa ‘Los humanos’, de Antonio Martínez Ares.

En su tercer pase, confirmó la tendencia de este año en cuanto a las letras y la interpretación, apelando al Ares más clásico con un repertorio mucho más reflexivo y unas coplas que no buscan un camino tan directo y pasional para llegar al público. Un objetivo que consiguió con los pasodobles al papel de la mujer en la fiesta y la turistificación, que está echando a los vecinos de Cádiz. Junto a ello, el popurrí sigue enamorando.

Por su parte, la comparsa ‘Los locos’, del Piru y Tomate, acertó con su segundo pasodoble dedicado a Grazalema por los problemas que está sufriendo a causa de la lluvia. Asimismo, la comparsa ‘El patriota’ volvió a enganchar con su andalucismo, cerrando una buena participación en el COAC.

En el arranque, el coro ‘ADN’, de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, brilló más por su montaje musical que por las letras de estreno, sobre todo por el victimismo de la primera letra a la solidaridad de los andaluces.

En cuanto a las chirigotas, no acertaron en este pase ni ‘Los antiguos’ ni ‘Los compay’.

Las fichas de las agrupaciones de la segunda semifinal: