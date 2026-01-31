La crónica del primer cuarto de final del COAC 2026: La segunda fase del Concurso arranca recordando a las preliminares

Los tópicos relacionados con el Concurso del Gran Teatro Falla dicen que con los cuartos de final comienza el certamen de verdad. Una competición que se basa en las letras y las músicas una vez superada la primera impresión de las preliminares. Sin embargo, este viernes arrancó la segunda fase con una sesión tibia y varias actuaciones con cierto aroma a las clasificatorias.

En esta primera función, fueron dos las agrupaciones que destacaron y dieron un paso al frente en sus opciones en el COAC. Así, en el inicio, el coro ‘El sindicato’, de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano el Canijo, mantuvo las sensaciones de la primera actuación, aunque las letras no terminaron de despuntar.

Por su parte, sí mejoró con sus coplas de estreno la chirigota ‘Los hombres de Paco’, conocida como la de Los Pibes. En su caso, acertó tanto en los pasodobles al racismo y las mujeres chirigoteras, como en los cuplés a Donald Trump y Martínez Ares.

En el otro lado de la balanza se situó la comparsa ‘El desguace’, de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera, que mejoró en su interpretación pero que no consiguió enganchar con las letras. Lo mismo le sucedió a la chirigota ‘Los semicuraos’, de Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff, con una floja tanda de cuplés.