Las coplas pioneras que pidieron el pregón del Carnaval de Cádiz para Manu Sánchez antes de su anuncio

La elección de Manu Sánchez como pregonero del Carnaval de Cádiz para 2026 es una decisión que nadie ha puesto en duda. Todo el mundo da por hecho que hará un buen anuncio de la fiesta, lo que suma presión al sevillano, ya que si por algo ha destacado en relación con nuestro Carnaval es por su pasión, su amor y su capacidad para difundir y divulgar lo mejor de su idiosincrasia.

Una pasión que lleva días desatada hasta salir a moco tendido por el lacrimal. En este concurso de abrazos y agradecimientos ha recibido varios pasodobles, algún tango y hasta cuplés que le están llegando al corazón a modo de homenajes sentíos, de los que tiran a dar. El palco del pregonero se ha ido llenando de lágrimas de emoción, de una emotividad intensa que se le nota en el rostro cuando se acerca a la trasera del escenario a agradecer esas letras, a repartir abrazos, a hacerse fotos para el recuerdo y a atender a la prensa que lo rodeamos para captar momentos de piel sensible.

Esta misma semana han sido varias las agrupaciones que se han acordado de Manu Sánchez en los cuartos de final. El cuarteto del Gago ‘¡Que no vengan!', a los que le une una amistad “como si fuera un hermano”, según ellos mismos, le dieron carga en un cuplé por sevillano y bético, pero con cariño.

Más hondos fueron los pasodobles que le dedicaron las comparsas. Sus paisanos de ‘El patriota’ lo calificaron de heredero de Blas Infante o García Lorca como abanderados del andalucismo y de la defensa de la patria sureña, algo que el propio Manu tildó de “exageración e hipérbole” pero que les agradeció profundamente. Bienvenido, con ‘DSAS3’, le dedicó un pasodoble muy al tipo en defensa de la sanidad pública que lo trata en su enfermedad y que también dejó imágenes de un pregonero emocionado y derretido.

Jesús Bienvenido y Manu Sánchez tras la actuación de la comparsa / Germán Mesa

El listado de coplas al pregonero la inauguraron en preliminares desde el otro punto de Andalucía, con la chirigota 'Los ahumaos' llegada desde Roquetas de Mar, Almería, imitando el acento de Manu Sánchez. Los astigitanos de 'Nos hemos venío arriba' le cantaron un pasodoble de alabanza al pregonero también en su primer pase, mientras que desde Cádiz tampoco le fataron los elogios con el coro 'Al garete' como protagonista.

Pero si era de esperar que en este 2026 a Manu Sánchez le llovieran los piropos, ya en años anteriores algunas agrupaciones se atrevieron a proponer que el comunicador se merecía un hueco entre los elegidos para anunciar la fiesta gaditana. Antes de que este fuese seleccionado para tal fin, algunos autores ya reclamaban este puesto de privilegio para él y lo colocaban en las quinielas como un magnífico candidato.

Así, en 2025 sería la comparsa 'La tribu' de Miguel Ángel García Argüez, el Chapa, la que le dedicaba un pasodoble llamado a la esperanza ante la enfermedad de Manu Sánchez. Una madre Andalucía que cría a sus hijos a su imagen y semejanza y que tiene a Manu entre sus hijos predilectos, por luchador, valiente, capaz de enseñar los dientes. Un hijo con talento y conciencia para defender a su gente, gracia y age, o carnavalero sin postureo son algunos de los calificativos que utilizaban para definir al comunicador.

Un año antes, en 2024, el coro barbateño 'El baúl de la Piquer' sí que proponía directamente a Manu Sánchez como pregonero para el Carnaval de Cádiz. "Cuando a uno de los nuestros nos pasa algo, todos los barbateños nos resentimos" empezaba ese tango que ofrecieron en las preliminares de aquel concurso en el que reconocían a Manu como un barbateño más al que sentían ante su dolencia. Lo destacaban como un defensor del andaluz frente al centralismo, por el cariño que demostraba ante su tierra y sus paisanos, su humor tan inteligente o su risa de buena gente. El coro de José Manuel Cardoso y José Manuel Pérez remataba el tango directamente con la petición de "Manu Sánchez pregonero", lo que llegaría tan solo dos años después.

La comparsa 'La fiesta' de Joseja Puerto, también en 2024, le dedicaba un pasodoble en el que reclamaba que "el pregón en San Antonio te lo tienes merecido". En aquella letra, la radiografía de Manu Sánchez le diagnosticaba como síntomas para hacerle merecedor de ese privilegio el talento, la mordaz inteligencia, la defensa de nuestra cultura, del acento y de la historia, la lucha con humor, el sacar siempre las uñas por su gente, el haberse convertido en referente, la verdad en la mirada y el amor y la divulgación del carnaval. El pasodoble remataba con el toque de la campana por vencer al enemigo, que toda Andalucía la tocaba con él.

Pioneros que fueron estos autores en reclamar un pregón que terminará llegando este 14 de febrero en San Antonio, por todos los motivos que se han esgrimido en esta información y por todos los que le seguirán cantando. Manu Sánchez llora en estos días de emoción, días de chubascos tormentosos que esperamos que den una tregua para que ese sábado se despejen todos los nubarrones y solo se desborde la emoción, bien merecida, de este comunicador comprometido, sensible y guerrero tan necesario como querido.