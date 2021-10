El Concert Music que viene

Asegura el argot taurino que "no hay quinto malo" y en el caso de Concert Music Festival las grandes perspectivas que ofrece para la próxima temporada estival constatan la veracidad de la máxima. Así, se vienen grandes alegrías en 2022 para el macroevento por excelencia del verano en la provincia de Cádiz, en el que será su quinto aniversario. La organización ya se encuentra trabajando en el contenido que desplegará en el chiclanero poblado de Sancti Petri el año que viene, según anuncian en sus redes sociales.

Los diversos aplazamientos producidos en la agenda de espectáculos ejecutada este 2021 por el festival, provocados por la incertidumbre generada por la pandemia de coronavirus, sembraron dudas sobre cuándo se produciría finalmente la gran apuesta internacional de la cita, algo que todo parece indicar que tendrá lugar en 2022.

Así, Chiclana volverá a sumar a su oferta de cultura y ocio propuestas de enorme calidad que, presumiblemente y si las circunstancias lo permiten, repercutirán positivamente en el balance turístico de los meses más calurosos del año dentro de una etapa de recuperación ya en marcha y que ha dejado en la economía del municipio un impacto total de 697 millones de euros durante julio y agosto pasados, según el balance aportado por el Consistorio local.

Sin duda es el nombre de Sting el que ha provocado mayor expectación dentro del cartel de Concert Music Festival, por el alcance de su figura y por ser una ocasión como pocas en la historia de conciertos de la provincia de Cádiz para disfrutar de uno de los artistas más exitosos y con mayor trayectoria de la música internacional. El recital del músico británico, en un principio previsto para el pasado 29 de julio –fecha que finalmente ocupó el tributo Abba Manía–, ha sido reprogramado para el 4 de agosto de 2022, una de las tres únicas citas que el cantante y compositor tiene agendadas en España –además de Murcia y Vigo– dentro de su actual gira My songs. Sting repasará en directo sus canciones más aclamadas tanto en solitario como en su etapa en la banda The Police.

La cuota latina en el quinto aniversario de Concert Music Festival la liderará otro grande de la escena mundial, el cantante y actor puertorriqueño Marc Anthony. Su concierto estaba previsto para el pasado 1 de julio como lujoso pistoletazo de salida a la cuarta edición del festival y ha quedado aplazado para el 4 de julio de 2022. Será entonces cuando el público podrá disfrutar de los temas más representativos de la carrera del multipremiado artista, cuyo último trabajo discográfico fue lanzado en 2019 bajo el título de OPUS.

Y el acento latino lo seguirá poniendo en Chiclana uno de los artistas de moda en la música actual. El colombiano Maluma visitará Sancti Petri el 22 de julio dentro del periplo europeo de su gira mundial, que incluirá también en España citas en Madrid, Barcelona, Murcia y Palma de Mallorca. Maluma presentará su último largo, Papi Juancho, y sus temas más populares.

Artistas como Julio Iglesias y Karol G están en el aire tras sus aplazamientos

El nombre de Andrés Calamaro es el que cierra la lista de artistas del continente hermano que visitarán Chiclana el próximo verano. El mítico cantante y compositor argentino desplegará su repertorio el próximo 29 de julio, tras aplazar el concierto previsto para el pasado 24 de julio –día en que actuó la chiclanera María Parrado–. Calamaro ha publicado en 2021 el álbum de duetos Dios los cría, con colaboraciones con reconocidos artistas de ambas orillas.

Otra de las propuestas más esperadas en el próximo cartel de Concert Music Festival es la de Il Divo. El cuarteto especialista en crossover de música clásica desplegará el conjunto de sus espectaculares voces en Sancti Petri el 9 de julio, tras aplazar el recital del 10 de julio de 2021, cita que finalmente le correspondió a Camilo. El último disco del grupo, For once in my life: A celebration of Motown, se ha publicado este año.

Y ya en el terreno patrio, el escenario principal de Concert Music Festival recibirá de nuevo la visita de Fangoria, que repasarán su dilatada trayectoria de 30 años en la música. El dúo formado por Alaska y Nacho Canut se acompañará en esta ocasión de Nancys Rubias y La Casa Azul, el proyecto sonoro de Guille Milkyway. La fecha elegida es el 16 de agosto de 2022, tras el aplazamiento del pasado 11 de agosto –fecha que ocupó Sergio Dalma–.

Las entradas para asistir a cualquiera de estos conciertos previstos ya pueden adquirirse a través de la web oficial del festival www.concertmusicfestival.com y www.ticketmaster.es o www.entradas.com (solo en el caso del espectáculo de Andrés Calamaro).

Queda pendiente de confirmación por parte del festival si se recuperarán dos presencias muy atractivas y que cubren un amplio espectro generacional. Por un lado la colombiana Karol G, que iba a protagonizar la noche del pasado 31 de julio, fecha que finalmente se reservó para el concierto de Hombres G. La artista, que está de gira con Bichota Tour, no tiene confirmadas de momento fechas para 2022.

Y por otro lado la esperada visita de Julio Iglesias, cuyo nombre ya se incluyó en el cartel de 2020, que no pudo desarrollarse por la pandemia, y que finalmente estuvo ausente en el de 2021 sin que aún se conozca información alguna sobre una reincorporación para el quinto aniversario del Concert Music Festival que viene.