María Parrado: "“De alguna forma, este concierto es una despedida para dar comienzo a una nueva María”

Mucho, y nada, a la vez, queda hoy de la María Parrado que se dio a conocer como ganadora de la primera edición del concurso La Voz Kids, de la niña de Menuda noche, incluso, de la ya camino de jovencita que interpretó la banda sonora del musical Annie o la película de Disney Vaiana. María Parrado, cumplidos ya los 20 años, independizada en Madrid, estudiante de Interpretación y música, es, y no es, esa niña. De ella conserva la ilusión, la energía y ese firme compromiso con la música del que siempre hizo gala en una característica, entonces, impropia para su edad. De esa niña, de alguna forma, dice que se despedirá el próximo 24 de julio en el Concert Music Festival Sancti Petri con su concierto Volver a empezar.

–¿Recuerda cuándo fue la última vez que se subió a un escenario?

–Perfectamente. Fue hace dos años en el Gran Teatro Falla durante una noche maravillosa que todavía recuerdo y se me ponen los vellos de punta.

–Y ahora, en el que parece que ha decidido que será el único concierto de este año, lo hace también en casa, en el escenario del Concert Music Festival Sancti Petri.

–¿Cómo no iba a ser en Chiclana? Hay gente que me pregunta si eso no de me da algo de pánico, pero es que justo yo pienso al revés, que volver a subirme en un escenario, después de dos años, y que sea en mi tierra me aporta la seguridad de que sé que voy a estar rodeada de mi familia, de mis amigos y del público que me ha visto crecer. Eso es muy bonito.

Mi palabra favorita CATARSIS: Como apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, algunos artistas han querido sumarse aportando también su palabra favorita de nuestro idioma. La cantante chiclanera María Parrado ha querido sumarse a la campaña con una palabra que hasta no hace mucho no manejaba pero que la ha cautivado: Catarsis.

“Catarsis fue una palabra que leí por Instagram una vez y que sabía que estaba relacionada con el munDo del arte, del teatro, de la música, pero, exactamente, no sabía lo que significaba así que lo busqué”, confiesa la joven artista a la que le “encantó”, ese “mecanismo para depurarnos por dentro y hacer que saquemos al exterior lo que llevamos y ponerlo en comunión con el resto de personas”, dice. “La elijo porque tiene que ver conmigo y con lo que me gusta hacer”, decide.

–¿Cómo ha llevado este tiempo?

–Pues, como supongo que para todo el mundo, ha sido complicado pero, si te digo la verdad, ahora mismo estoy en el punto tan bueno en el que estoy gracias, en parte a esos dos años de parón qe me han servido para conocerme a mí misma, hacer un trabajo de introspección y estar conmigo también un poco, algo que todos necesitamos de vez en cuando. Y, por otro lado, es que gracias a la esos momentos duros que hemos vivido se sobrellevan mejor. He estado muy centrada componiendo el disco nuevo con grandes autores también. Así que ha habido de todo, momentos buenos, menos buenos y al final mucha ilusión.

–¿Por qué sólo este concierto?

–Pues realmente ha sido algo imprevisto porque la gira del nuevo disco la estamos preparando de cara al año que viene, pero es Concert Music y es Chiclana así que me apetecía mucho. Además, lo bonito de este concierto es que con él, de alguna manera, voy a cerrar una etapa súper bonita y coger mucha energía para mi nuevo proyecto.

–Entonces, es como concluir con un ciclo pero, ¿cantará algún tema de los nuevos?

–Exacto, esa es la idea. Y sí, habrá un par de ellos, de los nuevos, y por supuesto versiones, como la de Lucía, tan importante para mí, canciones de Abril, de Alas...Además también será un reencuentro con mi banda de siempre, con músicos como Javi Fajardo, Jose Arjona, con lo que será una despedida por todo lo alto. Encima de todo en Chiclana, con mi gente, dando comienzo a un nuevo proyecto, a una nueva María.

–’71’ ha sido el primer adelanto de esa nueva María. ¿Qué nos puede contar del resto del disco?

–Pues que este septiembre sacaremos un single más y ya en octubre saldrá a la luz el disco. Un disco en el que me he permito la licencia de improvisar y, como te decía, conocerme más a mí misma. Hay un poco de todo, de bailadas, de temas más bailables y creo que va a sorprender... En mis redes sociales, ya después del verano, iremos contando en estos meses fechas de gira y la definitiva del nacimiento del álbum.

–’71’, aunque puede tener muchas lecturas, realmente es una canción a su padre

–Pues sí. Y surgió porque al día sigiente me iba a tatuar su año, 1971, y se estaba trabajando con Carlos Ares, se lo conté, y a partir de ahí surgió un universo súper bonito, esa idea del alma gemela, del videoclip que creo que ha quedado tan bien... No sé, estoy muy contenta sobre todo porque el mensaje de que no toda historia triste tiene que verse reflejada en un tema triste, en el típica balada desgarradora, sino que se puede cantar con esa emoción pero desde el lado contrario, desde el lado luminoso.

–Dígame la gran lección que se queda de su padre

–Pues siempre me acuerdo mucho de que me decía “confía y sé feliz”. Y, sinceramente, eso me ha servido mucho para mi proyecto musical pero, tambén, para mi vida personal. En la vida no siempre las cosas llegan cuando tú quieres sino cuando tienen que llegar así que hay que echarle paciencia, mucho trabajo y, sobre todo, confianza. Lo que él decía. Y mientras, ser lo más feliz que se pueda.

–Recuerdo que cuando era más pequeña le abrumaba todo este tema de los medios, del rodaje de los videoclips... Ya lo disfruta de otra manera, ¿no?

–(Ríe) Totalmente, es que no es lo mismo con 12 años que ya con 20 (ríe). Pero es verdad que una cosa que me está aportando mucho en ese terreno, en el videoclip, en cómo colarme también en el escenario, es que estoy estudiando también Interpretación aquí en Madrid. Y ahora es que es justo todo lo contrario, me alucina todo ese mundo de la cámara y de lo interpretativo. Te abre muchas posibilidades y te da muchas herramientas. ¡Sirve hasta como terapia!

–Ya lleva un tiempo en Madrid, ¿echa de menos el sur?

–Sí, me vine en 2019, y te voy a ser sincera. No es que no eche de menos mi casa, que evidentemente amo mi playa, mi gente, mi tierra, pero sí es verdad que tengo la sensación de que estoy donde tengo que estar. Que he trabajado mucho, que me esforcé mucho en el Bachillerato y en mis estudios de música para estar donde estoy. Y siento que es aquí donde tengo que estar porque es el lugar en el que está la música. Donde hay compositores, otros músicos, donde está la vida que yo quería vivir. Estoy satisfecha, estoy feliz.