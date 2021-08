Sergio Dalma: "Concert Music Festival es una de las citas consolidadas de este país"

–30… y tanto es un título rotundo, de autoafirmación, de orgullo por lo vivido. ¿Tiene esa sensación?

–Puede englobar muchísimas sensaciones, situaciones y emociones. No me imaginaba que este 30... y tanto iba a dar tanto de sí con todo lo que nos ha tocado vivir. ¡Ojalá quede tanto también por vivir y disfrutar con mi público!

–Cuando uno revisita en el estudio su trayectoria, ¿cuál es su relación con las canciones?

–No ha habido mucho pánico porque he intentado a lo largo de los años que estas canciones se fueran actualizando. Yo mismo soy incapaz de cantar Bailar pegados, La vida empieza hoy o Galilea como la primera versión, resultaría muy aburrido, soy un músico inquieto. Quizá este aniversario ha sido el triple salto mortal. Junto con Paco Salazar –productor– y Miguel Ángel Collado hemos conseguido darle otra dimensión. Gustará más o menos pero la esencia está.

–Hay también temas inéditos. ¿Un nuevo camino musical?

–Realmente la intención era revisitar canciones de siempre y marcar ya lo que viene en un futuro. Acabamos de terminar la grabación de la voz de un nuevo trabajo que saldrá antes de que acabe el año y marca esa tendencia, una evolución sin dejar de sonar Dalma. Mi pregunta obsesiva cuando entro en el estudio es ¿pero suena a Dalma, no? Nunca hay que perder la esencia ni la cabeza. Mi público está muy definido y el nuevo que se ha ido sumando lo ha hecho de manera natural y espontánea.

–¿Tiene ya título ese disco?

–Me horroriza ponerle título a los discos, les pondría un número y se acabó. Este nació en pleno confinamiento, me iban llegando las canciones y me iba animando porque casi todas son positivas, alegres, un canto a la vida.

–¿Qué queda de ese chico con pelazo y voz rasgada que aseguraba en el 89 lo de Esa chica es mía?

–(Ríe) Sigo ilusionándome, poniéndome nervioso. Cada disco, cada escenario es un capítulo nuevo. Me implico mucho, es importante tener ese compromiso con el público y la ilusión para que el plato salga bien cocinado.

–Usted ha sido jurado en algún programa de talentos. ¿Qué define a los artistas únicos?

–Solo he participado como jurado en El número uno y reconozco que no sirvo para eso. Este trabajo a veces te deslumbra, pero no hay que abandonar a la persona, a la humildad, las ganas de aprender, escuchar, evolucionar y trabajar en equipo. Soy un máximo defensor de las nuevas generaciones, trabajo con muchos autores jóvenes porque de ellos se puede aprender.

"A mi edad lo que quiero es vivir en calma, mantener un equilibrio. Prefiero gozar antes que sufrir"

–¿Alguno de esos artistas jóvenes le gusta especialmente?

–Escucho todo tipo de música. Admiro que la gente joven que sale lo hacen musicalmente muy preparados, son instrumentistas, tienen otra forma de trabajar las letras, los fraseos y la forma de cantar.

–¿Qué se aprende del amor habiéndole cantado toda la vida?

–Hay mucho de personal. A mi edad lo que quiero es vivir en calma y mantener un equilibrio, prefiero gozar antes que sufrir.

–¿Ganas de retomar esta gira no?

–Cada gira es distinta pero esta si cabe es más especial al celebrar 30 años. Hicimos 11 conciertos y tuvimos que parar. La vuelta fue extraña, con ganas pero con miedo, volvimos más sensibles que nunca. Sales al escenario... uf, de una forma más emotiva.

–Aclarada la polémica por lo sucedido en Las Noches del Malecón en Murcia, ¿qué se le pasa a un artista por la cabeza cuando ve que el público no disfruta plenamente por las restricciones?

–Más que nada ahora tenemos que ser una piña para tirar adelante con una industria tan dañada. Valoro mucho que alguien compre una entrada. Quiero que el público lo pase bien pero siempre sin romper las normas que tienen que ser sagradas para todos. Si he cometido un error, lo siento.

–¿Qué espera del público del Concert Music Festival?

–Hace mucho que no voy a Cádiz y es la primera vez que lo hago en un festival como este. Es ya uno de los consagrados en este país y me hace muchísima ilusión porque es una zona que cuando voy la disfruto. Espero que el público salga con un buen sabor de boca.