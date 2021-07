David Summers (Hombres G): “He aprendido que si sigues dando ‘bocaos’, esto no se acaba nunca”

–En 2019 ya estuvieron en el Concert Music Festival, al que regresan ahora. ¿Cómo vivieron entonces ese recital prepandemia y qué esperan del próximo, inmersos en esta “nueva normalidad”?

–El de 2019 fue maravilloso, aún ni se nos pasaba por la cabeza lo que se nos venía encima. Estuvo genial, abarrotado de gente feliz que nos hicieron muy felices a nosotros. Ojalá podamos volver pronto a esa situación, aunque no por eso vamos a dejar de darlo todo el próximo día 31, con mascarillas y medidas de seguridad, pero con las mismas ganas de pasarlo bien.

–Creo que Cádiz para usted es especial ¿no?

–Más que especial, tengo una casa desde hace 20 años donde vengo a estar feliz y tranquilo cada vez que puedo. Adoro la playa, el viento, la comida, la banda sonora de la calle, y sobre todo, la buena gente.

–La Covid-19 ha golpeado duramente al sector del espectáculo. A usted, como músico, ¿le ha cambiado su visión del negocio de alguna forma?

–No, quizá porque pienso, puede que erróneamente, pero lo pienso, que esto es un lapsus temporal y que más pronto que tarde todo volverá a ser más o menos normal. Lo que hice en el confinamiento fue aprovechar esos meses sin viajes ni compromisos para escribir y componer y tener algo nuevo y bueno que ofrecer a nuestro público, pero siempre pensando en que esto pasará. Espero que así sea.

–Si ha habido en este país un grupo con fans de póster ese ha sido sin duda el suyo. ¿Cómo son los seguidores de Hombres G hoy?

–Buena gente de todas las edades, desde diez o doce años hasta cincuenta y tantos. Familias enteras cantando con sus hijos a los hombros, gente que viene a pasarlo bien interactuando con nosotros, toquemos en Cádiz, Madrid, México o Nueva York. Nuestro público es lo mejor que tenemos, son los que nos mantienen aquí, los que nunca se cansan de nosotros.

–¿Continúa esa actitud canalla como banda de cuando se dieron a conocer, ese comerse el mundo a base de canciones, o la madurez lo calma todo en general?

–Hombre, la madurez lo calma todo un poco, es verdad, pero sigo con la ilusión intacta a la hora de ofrecer nuevas canciones y de salir al escenario. Se me incendia el corazón. Es lo único que sé hacer y lo que más feliz me hace. Espero no dejar de querer comerme el mundo nunca. He aprendido que si sigues dando bocaos no se acaba nunca si tú no quieres.

–Por cierto, en 2022 están de aniversario. 40 años desde sus inicios. ¿Hay algo en el horno que nos pueda adelantar?

–Va a ser un año muy HG. Sacamos disco nuevo el 8 de octubre, La Esquina de Rowland, 14 canciones nuevas de las que ya hemos enseñado el primer single con la colaboración de Carlos Rivera, una canción muy bonita titulada Se me sale el corazón, con un vídeo muy chulo que está funcionando de maravilla en YouTube. También estrenamos, si todo va bien, un musical para cine que está a punto de empezar a rodarse llamado Voy a pasármelo bien. Y tenemos entre manos una serie de comedia que va a ser acojonante, pero para el 2023.

–Ustedes nacieron al calor de ese movimiento trascendental y también cuestionado llamado La Movida, un soplo de libertad en una época difícil. En esta realidad actual de ofendidos y cierta pacatería intelectual, ¿dónde se sitúan: contestatarios o prudentes?

–Estoy exactamente en la misma posición que hace 35 años, nunca dije ni escribí nada con la intención de ofender ni insultar a nadie, todo lo contrario, siempre he querido trasmitir buen rollo con mis canciones, y no me arrepiento de nada ni pienso cambiar ni una coma. Por supuesto, seguiré en la misma línea, escribiendo lo que me parezca bonito, interesante, tierno, gracioso... pero no pienso plegarme ante esta estupidez que roza el fanatismo más dañino

–Y ante este panorama de tiktokers, youtubers y variada fauna virtual, ¿qué les diría a los que piensen que Hombres G y sus temas están pasados de moda?

–Los Hombres G nunca fuimos una moda, por lo tanto, nunca pasamos de moda. De todas formas, que cada uno escuche lo que quiera, nosotros somos una opción más que yo personalmente os recomiendo.

–Más que canciones, sus temas son himnos imperecederos para muchísima gente. En Sancti Petri se oirán muchos de ellos. ¿Cómo será ese espectáculo?

–Nosotros somos ese tipo de artista que tiene el inmenso privilegio de tener un puñado de canciones que nuestro público no nos permite dejar de tocar, que nos acompañarán hasta el último día. A esas les añadimos dos nuevas de nuestro nuevo disco y alguna más antigua que hace años que no tocamos y que nos apetece recuperar. Esto sería el repertorio, luego queda todo lo demás, conectar con el público y transmitir buenas sensaciones.