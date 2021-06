Carlos Rivera: "Hacer un disco como 'Leyendas' significa que algo he hecho bien en mi carrera"

“Un lujo” y "un gusto”; “un sueño” pero también “un deber”. Así siente Carlos Rivera el último de sus trabajos, Leyendas, un disco en el que el mexicano rinde tributo a los grandes artistas de la canción en habla hispana interpretando con ellos algunas de sus canciones más especiales. Un disco con el que, además, llegará a España con una gira de conciertos que recalará en el Concert Music Festival Sancti Petri el 23 de julio, pero que antes pasará por Úbeda (2 de julio) y Almería (17 de julio).

–Un gusto pero, supongo, también una responsabilidad honrar a estas ‘Leyendas’, ¿no?

–¡Vaya que lo ha sido…! Pero lo he hecho con mucho amor porque es también un acto de justicia. Para mí es un deber homenajear a estas leyendas porque son los artistas de los que yo he bebido, los que me han ofrecido un legado enorme y tengo con ellos un deber de gratitud y de respeto.

–Un disco de estas características, donde ha grabado directamente con muchos de los grandes de la canción y a otros ha solicitado algunos de sus temas, ¿es complicado de poner en pie?

–Si , a veces, es difícil hacer un dúo con un artista, imagínate un disco entero con los más grandes de nuestra música tanto vivos como con algunos que ya no están… Ha sido muy complicado, no te miento, pero ha merecido la pena. Creo que es importante recordar que en el disco sólo hay tres artistas que no tuve el gusto de conocer que son Rocío Dúrcal, Mercedes Sosa y Luis Eduardo Aute, pero con el resto de los que ya no están sí grabé en vida como Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto, que participé en el último disco de duetos y con Armando Manzanero que lamentablemente se nos fue al poco y que para mí ha sido muy importante en este trabajo porque fue muy generoso conmigo… La verdad que todos, todos lo han sido. Que todos esos ídolos me dijeran que sí es algo que me honra mucho porque si esos maestros han querido estar en el disco significa que algo he hecho bien en mi carrera. Significa mucho para mí porque, de hecho, la mayoría de ellos no tienen siquiera muchos duetos en su historial.

Las canciones de 'Leyendas' 1.- Un Velero Llamado Libertad - con José Luis Perales 2.- Un Millón de Amigos - con Roberto Carlos 3.- Estar Enamorado - con Raphael 4.- Amor Amor - con José José 5.- Todavía - con Armando Manzanero 6.- Agárrense de las Manos - con José Luis Rodríguez El Puma 7.- Puedes Llegar - con Gloria Estefan 8.- Amor Eterno - con Rocío Dúrcal 9.- Tú De Qué Vas - con Franco de Vita 10.- Lágrimas Negras - con Omara Portuondo 11.- Himno de Mi Corazón - con Mercedes Sosa 12.- La Belleza - con Luis Eduardo Aute 13.- Algo De Mí - con Camilo Sesto 14.- Yo No Sé Qué Me Pasó - con Juan Gabriel

–¿Me cuenta la historia que lo une a alguna de estas canciones?

–¡Podría estar toda la tarde hablándote de cada una de ellas! (ríe) Por ejemplo, Agárrense las manos, de El Puma, fue la primera canción que yo canté encima de un escenario. Fue en la feria del colegio y, de hecho, es la única foto que tengo niño cantando. Estábamos allí en la feria y le dije a mi madre que fuera al coche a por el cassette que tenía, porque mi madre escuchaba mucho a El Puma, y me subí al escenario y la canté. Así que cuando fui a grabar con José Luis le conté la historia y le llevé esa foto de hace 27 años... Se emocionó mucho y yo también... Como comprenderás ha sido más que un sueño cumplido grabar esa canción... También te puedo contar otra experiencia en este disco que esa es que ni la soñé. Ir a casa de Emilio y Gloria Estefan y que te digan que de su repertorio puedes grabar lo que quieras... Imagina... ¡Tremedo repertorio!... Pero lo tuve muy claro y se lo conté a Gloria porque escogí un tema (Puedes llegar) que siempre me ha acompañado en los momentos en los que he necesitado esperanza, en los momentos más duros de mi carrera. Y sí es verdad que siempre me dije que si tenía la suerte de conocerla algún día le daría las gracias por esa canción porque me ha ayudado mucho.

–Pues al final llegó... Y a España, también. ¿Cómo siente acogido como artista este país?

–Pues es que España me cambió la vida, literalmente. Mi carrera tiene dos puntos de inflexión. Uno es La Academia, en México, donde comencé, pero el segundo es El Rey León en España. Encarnar a Simba durante tantos años ha sido de lo más hermoso que me pudo pasar y me fue abriendo las puertas a oportunidades y al público. España es un país que me llena el alma, un país que amo, un país al que nunca digo que voy sino que vuelvo. Y, en esta ocasión, además, vuelvo prácticamente a Andalucía, una tierra con la que compartimos tantos... En esta gira voy a Cádiz, a Córdoba, a Almería, a Málaga... Sé que tengo mucho público en Andalucía y me siento afortunado por ello... Y suma que el concierto en Sancti Petri fue el que se aplazó el año pasado por la pandemia con lo que voy con el doble de ganas.

–¿Cómo lo llevó usted?

–Fue duro, aunque no me gusta quejarme porque sé que hay mucha gente que lo ha pasado peor que yo. A mí me cogió justo saliendo de España para México. Me sentí, como todos, con mucho temor, mucha incertidumbre y, te reconozco, que también muy frustrado. Habíamos trabajado tanto y se iban cancelando conciertos, citas... Me volví muy apático, se me quitaron las ganas de emprender cosas, me pelé hasta la cabeza y no quería hacer ni vídeos en las redes ni tener ninguna exposición pública... Pero pasado ese primer momento me di cuenta de que yo tenía una posición privilegiada con respecto a otras personas y me puse a ayudar. Colabré con el sector de la salud en México y con Save the children y luego seguí haciendo música. He aprendido mucho de todo esto y me he sentido más cerca de mi familia que nunca.