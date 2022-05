El último servicio de ocho jugadores que acaban contrato en el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta el próximo domingo 22 de mayo el encuentro ante el Deportivo Alavés con el que echa el telón de una temporada 2021/22 que para el cuadro gaditano no se resuelve hasta el final.

No es un partido cualquiera. Es uno de los más importantes de los últimos años. El conjunto amarillo se juega nada menos que la permanencia en Primera División.

No lo tiene nada fácil pero tampoco es imposible. No depende de sí mismo. Necesita amarrar la victoria en Mendizorroza (le puede servir el empate en pocos casos) y que no lo haga el Mallorca en el campo del Osasuna o el Granada (en su feudo frente al Espanyol.

Sergio González prepara con la plantilla la trascendental cita en Vitoria con el convencimiento de que la salvación es posible. Se trata de vencer y esperar a que se dé un resultado favorable en otro campo.

Para un buen número de futbolistas se trata de la última jornada en las filas del Cádiz CF según lo que recogen sus contratos. Están ante el último servicio que pueden prestar al equipo amarillo.

Son ocho los jugadores que acaban contrato cuando acabe el curso (oficialmente el 30 de junio, pero ya no se disputan más partidos tras el 22 de mayo) y la continuidad de otros dos está condicionada a la permanencia del club en la máxima categoría.

Cuatro futbolistas acaban el periodo de cesión para regresar a sus clubes de origen. Se trata de Víctor Chust (Real Madrid), Florin Andone (Brighton & Hove Albion), Oussama Idrissi (Sevilla) y Fede San Emeterio (Real Valladolid). Sobre el último hay una opción de compra en función de varias condiciones.

Otros cuatro llegan al final de su contrato: Jens Jonsson, Salvi Sánchez, Carlos Akapo y Álex Fernández.

Es segura la marcha del danés, que ya expresó su deseo de salir el pasado mes de enero (el Valencia pujó por sus servicios y podría ser su destino).

En el caso de Salvi, todo apunta a que lo tiene hecho con el Rayo Vallecano. El sanluqueño se despidió entre lágrimas de la afición tras el duelo contra el Real Madrid, el último en casa del curso que está a punto de terminar. De Akapo y Álex nada se sabe salvo que no han renovado.

Hay dos casos más. Rubén Alcaraz aterrizó cedido por el Real Valladolid con opción de fichaje obligatorio por parte del Cádiz CF si continúa en Primera. Lucas Pérez firmó hasta 2023 siempre que el equipo amarillo siga en la élite. De lo contrario, queda libre.

El resto de la plantilla tiene contrato en vigor. El futuro de algunos puede depender de la categoría en la que milite en club la campaña venidera.

Los que acaban y los que siguen están centrados en la última misión de la temporada: conseguir que el Cádiz CF se quede en Primera.