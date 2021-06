La situación de Espino en el Cádiz CF: discusión con Cervera y sin ofertas

En el Cádiz CF lo tienen muy claro. En ningún caso va a regalar a ningún jugador de los considerados importantes en el equipo. No lo ha hecho antes y no lo va a hacer ahora, ni tampoco en el futuro a corto y a largo plazo.

El club ha recibido llamadas para preguntar por Alfonso 'Pacha' Espino, pero hasta la fecha no le ha llegado ni una sola oferta formal por el lateral izquierdo, uno de los destacados del Cádiz CF en la recién finalizada campaña 2020/21.

Desde Uruguay, país natal de Espino, brota una información de Nacho Oviedo que pone al futbolista a un paso de la salida del Cádiz CF en dirección al Trabzonspor (equipo de la Liga turca) en calidad de cedido con una opción de compra. El Cádiz CF nada saben de eso.

En la entidad cadista no contemplan la cesión de un jugador importante que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 (con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros) y que por tanto dentro de un año sólo le quedaría una campaña más. No sería un buen negocio.

El interés de los agentes de Espino en sacarle del Cádiz CF para buscarle un mejor contrato en otro club podría estar asociado a la noticia que llega de Uruguay. En el Cádiz CF ni se inmutan.

La entidad con sede en el estadio Carranza no está negociando una cesión al Trabzonspor y no está haciendo nada en relación con Espino porque no ha recibido una oferta en firme por él. Sin una oferta encima de la mesa ni siquiera tiene posibilidad de valorarla.

Si no hay novedades durante las próximas semanas, 'Pacha' Espino deberá presentarse en las instalaciones de la Ciudad de El Rosal el próximo 6 de julio para iniciar la pretemporada con el equipo amarillo y prepararse como un más para el campeonato, que arrancará a mediados de agosto.

El Cádiz CF cuenta con él para el próximo curso y la posibilidad de un traspaso pasa únicamente porque todas las partes salgan beneficiadas, es decir, que el futbolista mejore sus condiciones económicas en su nuevo conjunto y que la entidad cadista reciba una importante cantidad de dinero. En ningún caso permitirá el club una salida sin una contraprestación que colme sus aspiraciones económicas.

Espino no terminó bien la pasada campaña después de un año brillante en el lado izquierdo de la defensa. En el partido contra el Elche de la penúltima jornada tuvo una discusión con el entrenador, Álvaro Cervera.

De hecho, el técnico prescindió del lateral para la cita con el Levante que cerró el campeonato. Ni siquiera entró en la convocatoria por lo que parece que fue castigado por su actitud.

En el club consideran que se trató de un episodio puntual y esperan cuando vuelva la versión solvente que ofreció Espino durante la mayor parte de la temporada.