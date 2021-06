El Cádiz CF y el futuro de Espino: ¿Cesión a un equipo turco?

El nombre de Alfonso 'Pacha' Espino suena desde el principio del mercado para una posible operación de traspaso. El propio presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, no descarta esa opción siempre y cuando se den las circunstancias.

El lateral izquierdo desempeñó un papel importante en la exitosa temporada del conjunto amarillo, que consiguió con indiscutible solvencia la permanencia en Primera División.

El jugador tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2023 y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Pero todo apunta a que no durará hasta entonces su estancia en el club del estadio Carranza.

Desde Uruguay, país natal de Espino, llegan informaciones que sitúan al jugador lejos del Cádiz CF en las próximas fechas. Nacho Oviedo, periodista uruguayo, desveló en las últimas horas que hay negociaciones avanzadas entre la entidad cadista y el Trabzonspor para que el lateral recale en el equipo de la Liga turca en calidad de cedido con opción de compra.

En caso de que así fuese, el jugador pasaría de tener contrato en vigor y una cláusula de salida de 25 millones a marcharse prestado, con lo que algo no no encajaría en una operación que a priori no sería beneficiosa para el Cádiz CF salvo que esa opción de compra sea obligatoria y deje una buena cantidad en las arcas del club.

Vizcaíno se refirió el martes a un posible traspaso de Espino siempre y cuando las piezas llegasen a encajar y todas las partes salieran beneficiadas. "Queremos que se quede, pero si llega una oferta y si vende será porque interesa a todos", manifestó el presidente en Cope Cádiz.