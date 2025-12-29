Teoría del regalo

No todos aceptan de forma mecánica y resignada la existencia de una costumbre. Y, sorprendidos, acaban preguntándose cómo y por qué se impuso y quién la inició. Esta fiebre anual del regalo, extendida por casi todo el mundo, debió sorprender también, hace más de un siglo al antropólogo francés Marcel Mauss. Y decidió dedicarle varios años de estudios y trabajos hasta encontrar una respuesta clarificadora. Reunía Mauss grandes aptitudes como investigador y a su vez valía como teórico. Y rebuscando entre los usos de los entonces llamados pueblos primitivos encontró reminiscencias de una costumbre de la que dio cuenta en uno de los libros destinados a mayor celebridad en su campo: Ensayo sobre el don, publicado en 1923. Hurgando en sociedades arcaicas, y en los escritos de otros antropólogos, Mauss dedujo que, en el don, o regalo, está el origen y una de las primeras formas de economía social. Fue una iniciativa que facilitó otro tipo de convivencia, estableciendo lazos entre pueblos separados. A partir del don, se pasó a otros grados de intercambios y a la reciprocidad compartida y, más tarde, al contrato verbal ya concertado. Pero, gracias a Mauss, se encontró un principio fundacional que abrió otras perspectivas para comprender la relaciones humanas. Una nueva civilización había surgido hace miles de años gracias al generoso gesto de un donante, y al comprobarse el prestigio que sobre él proyectaba realizar un regalo sin mediar contrapartida. Y, tras la acogida reservada al don, nació, más tarde, la obligación de corresponder por parte del receptor. Así, se fueron encadenando comportamientos que sirvieron, en numerosísimas ocasiones, para crear amistades, impedir desavenencias, evitar guerras y familiarizar a pueblos distantes.

Aunque desde una perspectiva contemporánea, el libro de Mauss no resultara fácilmente comprensible, tuvo valiosas repercusiones ideológicas: puso el eslabón que faltaba para entender los inicios del comercio. Con su teoría volvió a recuperar la generosidad como clave para alentar una nueva convivencia. Todavía resulta conmovedor leer hoy su libro, con sus descripciones de pueblos convencidos de cuán válido resultaba el don, el regalo, para tender puentes incluso con los enemigos. Pero eso pasaba, desgraciadamente, en otros tiempos.