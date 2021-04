El portero del Valladolid explica por qué empató el Cádiz CF

El guardameta del Real Valladolid Roberto Jiménez señaló el lunes 26 de abril que se está "poniendo la atención y el cariño en tratar de corregir lo que está perjudicando" y, en este sentido, se ha mostrado tajante: "que nadie se olvide de que nuestro futuro depende de lo que ocurra aquí". El portero se refirió también el reciente partido contra el Cádiz CF.

"No vamos a permitir que piensen que no somos rigurosos con lo que hacemos cada día, o que duden del sufrimiento que causa esta sensación que estamos viviendo y que las cosas no terminen como queremos. Esperamos que todo lo que se hace sea suficiente, dentro de 25 días, para estar un año más en Primera", añadió. El cuadro pucelano ocupa la 18ª plaza en la clasificación con 29 puntos, nueve menos que el Cádiz CF.

Durante una rueda de prensa telemática, el guardameta del conjunto blanquivioleta indicó que "nadie inicia la temporada pensando que pueda pasar esto, pero es obligado distinguir la sensación que pueda generarse en el entorno, a la que hay que vivir dentro del vestuario".

Por ello, tratan de "manejarlo con toda la naturalidad posible, sabiendo que es algo que puede pasar y que hay que afrontar con madurez y tranquilidad, porque si se cae en el pesimismo y en la desgana, no sería posible dar la vuelta a esta situación", precisó.

En su opinión, el equipo, en esos partidos en los que ha "dado un plus" no ha "logrado el premio" que merecía y, "cuando este no llega, cuando no salen las cosas como se quiere, se recuerda lo que se ha ido dejando en el camino".

"No creo que se haya dado una imagen pésima o que haya habido demasiadas carencias, aunque sí un rendimiento más plano. El problema es que los puntos siguen sin llegar de tres en tres, que es lo que se llevaría de un plumazo todas las visiones negativas", aseguró.

Roberto Jiménez advirtió de que la situación con el Real Valladolid "es diferente" a la que vivió la temporada pasada con el Alavés, porque en ese caso él llegó al equipo vasco en enero, faltando once jornadas, y todo terminó bien, salvándose a falta de una jornada.

Eso sí, ha puntualizado que, cuando quedaban siete partidos para el final de liga, "el Alavés estaba bastante peor en cuanto a sensaciones, más perdido, sin encontrar identidad o un modelo de acción que fuera productivo", mientras que al Real Valladolid "le ha penalizado no cerrar los partidos" pero cree que está "en una línea más alta, aunque ahora mismo pueda parecer insuficiente".

En cuanto al gol del Cádiz CF, aclaró que "no fue una jugada que considere implicación del portero" y, de hecho, afirmó "no se pudo hacer nada", por lo que si volviera a darse la misma situación taparía el rechace "de la misma manera", aunque confiando en "tener más suerte".

Para el meta, el Real Valladolid "tuvo oportunidades para marcar otro gol, pero a perro flaco todo se le vuelven pulgas y el rival dio un paso adelante en la segunda parte", mientras que ellos "inconscientemente", solo querían que "pasara el tiempo y mantener la victoria", lo que "dio de comer al Cádiz CF".

"Está claro que si estás abajo en la tabla es porque cometes errores, porque no se cierran los partidos y se pierden puntos", afirmó Roberto, quien ya piensa en el siguiente rival, el Athletic Club, que este domingo lograba imponerse al líder, el Atlético de Madrid.

Esta victoria puede significar que "vengan con la sensación del trabajo hecho y de tener los puntos suficientes", pero también puede que se sientan reforzados y quieran más. "Con cualquier estado de ánimo con el que llegue a este partido, va a ser un rival peligroso que irá al cien por cien", matizó.

Su objetivo, por tanto, es "prepararse al máximo", "confiar en las capacidades del equipo" y "contrarrestar las cualidades del Athletic", puesto que para el Real Valladolid "es un partido vital", en el que podría volver a haber cambios en el equipo, si bien este aspecto hace que todos estén "preparados" para ayudar a conseguir la permanencia.