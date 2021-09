El dato que da aún más mérito al empate del Cádiz CF ante el Barcelona

Por mucha crisis que azote al Barcelona en los últimos tiempos, no es fácil que un equipo modesto como el Cádiz CF se las apañe para poder puntuar ante uno de los rivales más poderosos del fútbol español que siempre está obligado a pelear por todos los títulos. Aunque ahora no atraviesa su mejor momento, no deja de ser el Barcelona.

Tiene un enorme mérito el empate cosechado por el conjunto amarillo, al que le faltó algo más de acierto en ataque para haberse quedado con los tres puntos. La afición disfrutó desde las gradas del Nuevo Mirandilla (antes Carranza) de un encuentro de su equipo con uno de los grandes. Una bendición militar en la máxima categoría.

En el vestuario cadista eran conscientes de que las posibilidades de puntuar ante el gigante azulgrana pasaban por no recibir gol. Ese era el principio básico. La misión se presentaba harto complicada porque todos los adversarios habían perforado este curso el arco de Jeremías Ledesma. Un tanto hicieron el Levante, el Real Betis y el Celta de Vigo, dos la Real Sociedad y tres el Osasuna. El equipo amarillo es de los más goleados del torneo.

Pero el Cádiz CF se preparó a conciencia, desplegó un sistema defensivo con orden escrupuloso y puso la intensidad necesaria para conseguir dejar la portería a cero por primera vez en la temporada 2021/22. Era una asignatura pendiente que aprobó en el mejor momento gracias a una labor en grupo que dio sus frutos. Lo logró al sexto intento y además ante un oponente que llegó al antiguo Carranza con credenciales de goleador.

El Barcelona, con ocho tantos y una media de dos por partido, había marcado en sus cuatro citas ligueras anteriores (el partido de la cuarta jornada en el terreno del Sevilla quedó aplazado) y fue frente a los amarillos cuando se quedó sin ver puerta por primera vez. Las acometidas culés quedaron desactivadas.

Toda una señal del buen trabajo desempeñado por los de Álvaro Cervera en un día grande de los que dan sentido a su periodo en Primera División que el Cádiz CF pretende que se extienda por muchos años. El objetivo, como no puede ser otro, es la permanencia parda dar un paso más hacia la consolidación del club en la élite.