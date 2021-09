La afición vuelve a disfrutar

Mucho tiempo sin un grande en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) con el público presente. Hace algo menos de un año el conjunto catalán, entonces con Leo Messi, regresó en Liga a la capital gaditana pero con las gradas vacías por la fase de mayor dureza de la pandemia. Este jueves la gente lo vio desde el interior; lo bueno y lo malo, pero sintió una de las grandes sensaciones perdidas durante un año y medio.

Horas antes del comienzo del gran duelo se sentía en los aledaños del campo que era un día distinto y que el respetable regresaba a su lugar de siempre. Ambiente de elite y negocios recuperando cierto esplendor después de mucho tiempo de doloroso silencio.

En el interior del campo la fiesta estaba instalada en un 60%, que es lo que permiten de aforo, pero como si fuera el 100% por el jaleo de los espectadores, locos por ver a su equipo contra un grande venido a menos.

Antes de que la pelota echara a rodar posaron juntos los dos presidentes, Manuel Vizcaíno y Joan Laporta, pulgares arriba aunque la situación del mandamás azulgrana apunta a pulgar hacia abajo.

También protagonismo en el saque de honor para Pepe Ruiz, campeón del mundo de vela que como gaditano y cadista disfrutó un momento único en la hierba rodeado por buena parte del cadismo. El hijo de Superpaco lució una bufanda del Cádiz CF que mostró a los seguidores.

La grada vivió con nervios el duelo a pesar de no ser el rival un Barça temible. Calidad por encima del Cádiz CF, mucha, pero, ¿suficiente para ganar? En esta ocasión, no. La campaña pasada perdió y este jueves no pasó del empate. A Koeman se le atraganta el amarillo. Bueno, esta campaña se le está atragantando casi todo y su puesto corre serio peligro. Lo expulsaron del encuentro y este viernes lo pueden 'expulsar' del club.

La lesión de Fali encendió al cadismo para bien coreando el nombre del defensor mientras éste era retirado en camilla. Aplausos para esconder el temor de una lesión seria.

El empate final desembocó en ovación merecida para Cervera y los suyos; una igualada grande ante un rival empequeñecido. Y bromas del cadismo con pancartas en alusión a Messi, pidiendo su camiseta.