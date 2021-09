Álvaro Cervera: "El partido se puso para ganarlo"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostró relativamente satisfecho por el empate firmado por su equipo contra el Barcelona en el Nuevo Mirandilla.

Sabor del empate. "El partido se puso para ganarlo, en el ida y vuelta éramos más peligrosos, pero al final pudimos perderlo. Nos llevamos un punto ante el Barcelona, hay que sacar conclusiones buenas. La intensidad es la que me gusta, la que tenemos que tener, aunque veo que nos faltan muchas cosas. Pero la intensidad y el ritmo ha sido mucho mejor que otros días. Luego la definición nos ha costado. Hemos defendido bien, pero con la pelota cuando la robamos nos cuesta mucho".

Cautela jugando 11 contra 11. "Cuando se han quedado con 10 he pensado que iba a ser peor para nosotros porque a lo mejor nos obligaba a hacer algo que no sabemos, pero es verdad que en el ida y vuelta estaba siendo propicio para nosotros porque estábamos llevando más peligro nosotros que ellos. Hemos estado bien defensivamente, hemos robado en las zonas que planteamos para robar, pero luego con la pelota no hemos sabido llegar a su portería. Siempre nos quedábamos por medio en un pase, un dribling. En eso tenemos que mejorar. Hemos defendido bien y la intensidad ha sido buena. Es un punto contra el Barcelona pero el partido se puso para ganarlo".

Partido descontrolado por momentos. "Sólo se descontroló en una jugada, que Memphis lo hizo muy bien, pero ellos no llegaban con peligro. Nosotros sí llegábamos con peligro, pero el último pase o tiro nunca fue buena. El partido en ese momento me estaba gustando".

Sensación de paso al frente ante 10. "Sobre todo, si tengo que sacar una conclusión, es la intensidad y el ritmo. Hemos corrido 111 kilómetros y para nosotros eso es fundamental. Lo otro, habría días mejor y días peor. Lo que me preocupa es dejar de jugar a lo que sabemos e intentar hacer otras cosas que no es lo nuestro sí me preocupa. Sé que tenemos algunas carencias, lo que no podemos hacer es no poner la intensidad y el ritmo".

La lesión de Fali. "No sé qué es lo que tiene. Sé que es algo de la rodilla pero no sé más".