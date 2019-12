El primer fichaje del Cádiz CF en enero depende de un movimiento

El Cádiz CF ya se mueve en el mercado con la idea de reforzar la plantilla de cara a la segunda y definitiva parte de la temporada. Habrá caras nuevas en enero, aunque no demasiadas para no remover lo que está funcionando a las mil maravillas. El conjunto amarillo es el líder con una considerable ventaja sobre los demás y el club se dispone a realizar algunos retoques. Nada de revoluciones.

La intención de la entidad es que aterricen dos futbolistas, tres a lo sumo. Todo depende de lo que dé de sí el mercado y de las salidas que se puedan producir. Las prioridades son un extremo izquierdo y un futbolista que se desenvuelva como segundo punta.

El candidato número para apuntalar la banda izquierda es Gaspar Panadero, jugador del Almería que no está teniendo protagonismo en su actual equipo. El manchego de 22 años (los cumplió el pasado 6 de diciembre) tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 y si consigue rescindir su vínculo estaría en disposición de unirse al equipo amarillo. Se trata de un jugador con velocidad que se ajusta al perfil del juego que suele desplegar el Cádiz CF.

Criado en la cantera del Almería, con el que llegó a debutar en Primera con sólo 16 años, e integrante en su momento de la selección española sub’19, Gaspar Panadero acumula casi 800 minutos esta campaña con el cuadro rojiblanco. Ha participado en once partidos (diez de Liga y uno en la Copa del Rey) pero casi no tiene presencia desde la llegada al banquillo de José María Gutiérrez ‘Guti’ (sustituto de Pedro Emanuel). No ha disputado un solo minuto en las últimas siete jornadas (sí jugó de principio a final el duelo copero), la prueba palpable de que no entra en los planes del nuevo entrenador.

La clave radica en que el futbolista consiga la carta de libertad y pueda decidir su futuro, que en principio pasa por el Cádiz CF aunque también tiene otras opciones. El club maneja otras posibilidades por si no cuaja una operación que no está en sus manos.

Una cuestión que no es menor es si el Almería está dispuesto a dejar salir a Gaspar Panadero para que ingrese en las filas de un rival directo en la batalla por el ascenso como es el Cádiz CF. El conjunto mediterráneo es el principal perseguidor de un sólido líder como ocupante de la segunda posición siete puntos por debajo.