Competición sanciona a Salvi con un partido por su expulsión ante el Numancia

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al jugador del Cádiz CF Salvi Sánchez con un partido sin jugar por la expulsión que sufrió en el último partido de la primera vuelta de LaLiga SmartBank ante el Numancia. El lance por el que no podrá jugar el primer partido del año ante la Ponferradina tuvo lugar en el minuto 52 del encuentro, momento en el que el colegiado Ávalos Barrera decidió mandar a los vestuarios al extremo sanluqueño tras consultar el VAR por dar un pisotón a Gus Ledes.

En la resolución, Competición ha estimado parcialmente las alegaciones presentadas por el Cádiz CF, pero no le ha retirado la tarjeta roja. En el dictamen se señala que el equipo amarillo alega que "el acta refleja un error material manifiesto cuando señala que pisó a un contrario en el muslo, no estando el balón en juego", algo que el club cadista sí estima que estaba sucediendo, produciéndose esta acción "porque fue el rival quien sujetaba al jugador del Cádiz CF".

Ante esto, y a partir del vídeo presentado por el equipo gaditano, Competición entiende que "no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto", lo que hubiera permitido la retirada de la tarjeta roja. Sin embargo, sí reconoce que "se aprecia que la acción se produce en la disputa del balón, no siendo acertado lo manifestado en el acta en el sentido de que el balón no estaba en disputa entre los jugadores". Por contra, el Comité argumenta para mantener la sanción que "se observa que existe contacto entre el jugador expulsado y el rival, correspondiendo valorar al árbitro lo ocurrido, dentro de su discrecionalidad técnica".

En otro orden de asuntos, el Comité de Competición también ha decidido multar al Cádiz CF con 300 euros por el lanzamiento de una botella desde el Fondo Sur durante la celebración de uno de los goles del Numancia en la segunda mitad del partido.