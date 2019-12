La dolorosa derrota con la que el Cádiz cerró la primera vuelta del campeonato liguero y el año 2019 no altera a priori los planes del club. Los responsables de la parcela deportiva, incluido el entrenador, trabajan con discreción con vistas al segundo tramo de la temporada, reconocido por todos como el más importante porque es cuando se decide todo y todos los equipos aprietan con fuerza en pos de sus objetivos. El Cádiz domina el torneo hasta la fecha con absoluta solvencia pese al varapalo que supuso la pérdida de los tres puntos en casa frente al Numancia. En el club no pierden la perspectiva por un resultado fruto de un mal día del equipo y el árbitro. El 2-4 no altera el guión previsto.

La idea que maneja la entidad cadista es reforzar la plantilla en un principio con un par de futbolistas. Tres a lo sumo si es que llega alguno. No hay prisas porque todo va sobre ruedas. Cuando el equipo amarillo vuelva a la competición oficial (visita a la Ponferradina el sábado 4 de enero de 2020 a partir de las cuatro de la tarde), ya habrá comenzado la actividad en el mercado de invierno y por tanto estará abierta la puerta de entrada y salida.

El Cádiz ocupó el liderato durante casi toda la primera vuelta (18 jornadas al frente de la tabla y segundo puesto en otras tres). El rendimiento de los jugadores es elevado en líneas generales y en el club no ven necesario hacer demasiados retoques para afrontar la segunda vuelta.

Una de las posiciones que puede ser objeto de refuerzo es la banda izquierda. El club intentó acometer en los últimos meses el fichaje de Jeremie Bela pero la operación no salió adelante. No sería extraño que volviese a intentar hacerse con un extremo.

¿Qué otro puesto puede apuntalar el Cádiz para afrontar la tentativa del ascenso a Primera? No es descartable un delantero o un centrocampista de corte ofensivo, aunque todo está por ver.El aterrizaje de refuerzos en el mercado de invierno estaría condicionado a la marcha de algún futbolista que en la actualidad forma parte del plantel. El Cádiz dispone de una ficha libre que puede facilitar una incorporación sin necesidad de esperar a la salida de algún jugador, pero si recala más de un efectivo sí sería obligada la marcha de alguno.

Principal candidato Sergio Sánchez parece ser el que tiene más papeletas para salir al haber jugado tan sólo un encuentro y existir abundancia de defensas centrales

Entre los supuestos candidatos a dejar el club en enero estarían los jugadores que acumulan menos minutos. En todas las quinielas aparece el nombre de Sergio Sánchez, que no entra en las alineaciones de Álvaro Cervera. El defensa central pasa de desempeñar un rol importante la pasada temporada a ejercer un papel residual en la 2019/20, en la que sólo ha participado en un encuentro (la visita al campo del Alcorcón). Manuel Vizcaíno reconocía no hace mucho a este periódico que Sergio Sánchez baraja la posibilidad de cambiar de aires a mitad de curso y que en ese caso el club no pondría obstáculo a su marcha. Cervera dispone de cinco centrales, que son seis a la hora de la verdad porque cuenta con los servicios del canterano Sergio González.

David Querol es otro de los candidatos a bajarse de la nave cadista, aunque llega al parón navideño en plena racha goleadora (tantos ante el Real Oviedo, el Lealtad y el Numancia de manera consecutiva). El nombre del catalán ya sonó en verano para una posible salida que al final no se produjo. Querol es querido en el vestuario y está contento en el Cádiz con la única salvedad de la escasez de minutos. Le gustaría vivir la opción de un ascenso a Primera, pero su continuidad es una incógnita.

Rhyner, Bodiger y Quezada no han tenido demasiado recorrido en la primera vuelta. Tampoco Carlos Akapo y José Manuel Jurado, aunque por problemas físicos. El atacante sanluqueño, con muy pocos minutos sobre el césped en la primera parte del curso, está llamado a convertirse en el mejor fichaje de invierno si recupera su nivel y las lesiones la respetan.

El club quiere medir sus movimientos. Fichar por fichar no es la prioridad. En todo caso apuntalar alguna posición para dotar de un mayor equilibrio a la plantilla sin quebrar la armonía del vestuario.

Todo depende de lo que ofrezca el mercado y del encaje de piezas. En invierno es más complicado encontrar lo que se busca.