El fichaje que ha intentado el Cádiz CF

El Cádiz CF lidera la clasificación con comodidad después de 14 jornadas. El equipo amarillo acumula 34 puntos de los 42 que ha disputado y mantiene una holgada renta sobre el tercer clasificado tras la victoria sobre el Sporting de Gijón.

Todo va sobre ruedas y en la entidad cadista cada ven más clara la oportunidad de pelear por el ascenso a Primera División. Lejos de conformarse con la situación actual, el club permanece atento al mercado con la idea de elevar aún más el potencial de la plantilla.

La banda izquierda quedó algo coja en el mercado de verano y el Cádiz CF no se ha olvidado de ella. Hay una ficha sin ocupar en el plantel que a priori parece reservada para reforzar ese sector. Pese a que el mercado no vuelve a abrir hasta el próximo mes de enero, está abierta la posibilidad de fichar jugadores que estén libres.

De hecho, en las últimas semanas el club ha intentado acometer la contratación de Jeremie Bela, extremo izquierdo que las dos últimas temporadas militó en las filas del Albacete. Se trata de un extremo que mide 1,73 y sobresale por su velocidad y habilidad en el regate, además de su clarividencia en el remate. La pasada campaña marcó una docena de goles y fue uno de los artífices de la clasificación del conjunto blanco para la fase de ascenso a Primera División.

El franco angoleño, pieza fundamental en el esquema del técnico del cuadro castellano, Luis Miguel Ramis, decidió romper unilateralmente el contrato que le unía al queso mecánico. Se declaró en rebeldía el pasado verano y el asunto pasó del césped a los tribunales después de la denuncia que presentó el club manchego por considerar que el futbolista incumplió su compromiso contractual.

Bela está sin equipo después de su marcha del Albacete y Cádiz CF echó las redes sobre él. Es un jugador que encajaría en el perfil del equipo por sus características. Sería un buen refuerzo para la banda izquierda, pero la entidad cadista ha decidido frenar el fichaje del extremo debido al problema judicial que el jugador mantiene con el conjunto albaceteño. No está claro que con ese conflicto abierto pueda formar parte de la plantilla cadista o si el club del Carranza se envuelto en un problema. El Cádiz CF no quiere líos y opta por la decisión prudente de no incorporar al jugador, al menos de momento.

En el Cádiz CF no hay prisas porque el equipo domina la Liga con autoridad, aunque no descartan apuntalar el costado izquierdo si surge la oportunidad, ya sea ahora o durante la ventana de invierno. Si la situación de Bela se aclara, el futbolista podría unirse al proyecto de la escuadra amarilla. Si no llega él, el club barajaría otras posibilidades que pudiese ofrecer el mercado.