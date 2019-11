Resumen del partido. " El triunfo es importante porque es ante un gran equipo , el resultado puede decir que ha sido más fácil de lo que ha sido, un partido muy complicado, más después de la derrota del otro día, que no nos tenía que hacer daño porque no llegó por haber sido peores. Sabíamos que estamos mirados con lupa y por eso era importante. El equipo ha estado bien, salvo en algunas cosas, y ha habido un momento que, si no marcan ellos el 2-1, el partido se ponía muy bien para nosotros".

José Alberto: "Los errores ante el Cádiz marcan la diferencia"

El entrenador del Sporting de Gijón, José Alberto López, compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con cara de pocos amigos. Lógico por el resultado y por más motivos, según el técnico. "Ha sido un partido muy parejo ante un gran equipo, al final los detalles marcan el devenir. El partido se ha desarrollado como queríamos, el Cádiz es muy sólido, cuesta generarle ocasiones, y nosotros las hemos tenido, pero no hemos acertado y en nuestra área han tenido un porcentaje de acierto altísimo". Enfado con el árbitro por el penalti señalado con el VAR. "Sé que estábamos de lleno en el partido, habíamos hecho un doble cambio que les generaba dudas, muchas situaciones y estábamos volcados en el portería del Cádiz. No hablo con el árbitro cuando gano y tampoco cuando pierdo. No me meto en lo que ha pitado. Todo el mundo ha visto la acción". Errores defensivos, como el del 2-0. "Esos errores pueden pasar, lo que ocurre es que si te pasa ante otro rival igual no pasa nada, pero ante el Cádiz te marcan la diferencia. No puedo estar enfadado por errores individuales, la pena es que ha sucedido ante el Cádiz y el balón le cae al jugador más desequilibrante". Competir de tú a tú. "Creo que el plan que teníamos lo hemos llevado a cabo, aunque nos hubiese gustado generar más ocasiones. Es muy difícil atacar contra 11 jugadores por detrás del balón, pero por momentos lo hemos conseguido. Lo que pasa es que no hemos aprovechado nuestras ocasiones y el balón parado nos ha penalizado". El Cádiz, un rival muy complicado. "Es un equipo que tiene una idea de juego muy clara, con un bloque medio o bajo que trabaja defensivamente muy bien, y las transiciones te marcan la diferencia. A día de hoy está fuera de la categoría por los puntos que lleva. La Liga es muy larga y ya veremos, porque hay mucha igualdad". Racha rota. "En el fútbol hay tres resultados y nos ha tocado perder, pero los jugadores son profesionales y saben que puede pasar. Ahora toca analizar y corregir los errores. Trabajar a tope para ganar al Numancia". La percepción del VAR. "Estoy a favor de las nuevas tecnologías, pero creo que se deben unificar criterios. No puede pasar que unas cosas se piten en unos partidos y en otros, no".