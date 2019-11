José Mari, uno de los capitanes de la plantilla cadista, fue uno de los jugadores que pasó por la zona mixta del Ramón de Carranza tras la victoria conseguida ante el Sporting de Gijón. “Soñamos con el objetivo más grande que podamos tener, pero no lo conseguiremos hasta final de temporada”, reconoció el centrocampista, recordando que la Liga es muy larga y que deben centrarse desde ya en el próximo encuentro. “Lo que hay que hacer es ganar el siguiente y tratar de hacerlo después, y ese es el camino”.

El futbolista roteño asegura que el vestuario afronta la situación actual con serenidad y huyendo de la euforia. “La plantilla tiene las ideas claras, con gente que ha sufrido y ahora está disfrutando. Intentamos no cansarnos de ganar y que no se convierta en rutina, ya que para ganar hay que hacer muchas cosas”.

Por último, afirma que la clave del éxito se halla en el equilibrio, la solidaridad y el espíritu del colectivo. “El secreto es que tenemos un grupo competitivo y los jugadores que entran desde el banquillo nos aportan el aire que necesitamos, también los chavales de la cantera como Navarro o Sergio. Hay que seguir así y no cansarse”.

Álex Fernández

Álex Fernández fue el otro futbolista del Cádiz CF que también pasó por la zona mixta del Ramón de Carranza tras la victoria contra el Sporting de Gijón. El jugador madrileño, autor de dos de los goles del equipo amarillo, admitió que el 2-0 supuso un soplo de tranquilidad. “El segundo gol nos dio tranquilidad y fue una acción en la que tuve suerte de que el balón entrase”.

Aunque la alegría duró poco, porque el cuadro asturiano recortó distancias casi de inmediato, el centrocampista madrileño tuvo en la recta final la posibilidad de firmar un doblete al repetir desde los 11 metros, una acción, la del penalti, no exenta de polémica porque el árbitro no señaló el punto fatídico hasta que el VAR confirmó la falta cometida sobre Caye Quintana. “Es un momento tenso y hay que estar muy concentrado en el momento del disparo. Cuando el árbitro está revisando y ya me mentalizo y ha sido gol. Llevo cuatro de cuatro”.

Pese a la felicidad que representa marcar dos tantas y ser en estos momentos el Pichichi del equipo, prioriza el interés del grupo. “Lo más importante es sumar los tres puntos porque nos lo merecemos todo”.