El Cádiz CF y su primera vuelta impecable

El mazazo que supuso la derrota contra el Numancia no ensombrece la excelente primera vuelta del Cádiz CF. Más allá del desenlace de un encuentro en el que nada salió bien, el balance global justo a mitad de temporada no puede ser más favorable. ¿Quién no hubiese firmado en agosto la situación actual?

El conjunto amarillo alcanza el ecuador como líder firme y en solitario con 43 puntos de los 63 disputados. Capturó un 68,25 por ciento. Sólo se dejó 20 en el camino. Los números no engañan: es la mejor primera vuelta de su historia en la categoría de plata.

La prueba más palpable del brillante recorrido del Cádiz CF es su casi permanente estancia al frente de la clasificación. Líder en 18 de las 21 jornadas, las últimas 14 de manera consecutiva y con perspectiva de sostener arriba al menos un par de capítulos más.

Nunca se bajó de las plazas de ascenso directo porque las tres semanas que no estuvo en el primer escalón se sentó en el segundo. Siempre arriba con la regularidad por bandera. Nunca pasó más de dos jornadas seguidas sin celebrar una victoria y se hizo con el título honorífico de campeón de invierno una jornada antes de la clausura de la primera rueda. Acredita 13 triunfos.

El equipo entrenado por Álvaro Cervera impuso un ritmo que nadie ha podido aguantar. Es el único que llega y rebasa la barrera de los 40 puntos en la primera vuelta. Es, además, el mejor visitante de la Liga.

El mérito del Cádiz CF radica en auparse al pico más alto y mantenerse además con una apreciable distancia sobre sus perseguidores más cercanos. Resiste el acoso de otros aspirantes al ascenso y, salvo excepciones, convierte cada partido en una tortura para el adversario gracias a su habitual estado de consistencia.

El éxito de los amarillos se soporta sobre la base de la disciplina defensiva que impide la maniobrabilidad del contrario. Sin los tantos que recibió en el choque contra el Numancia sería el equipo menos goleado. Es el segundo que menos recibe con 19, un promedio que está por debajo de uno por partido. El Huesca es el más eficaz en defensa con 18.

Y el líder es uno de los más goleadores del torneo. El segundo con 31 dianas (la misma cifra que el Real Zaragoza), con una media de casi 1,5 por encuentro. El más anotador es el Almería con 35.

El Cádiz CF es el segundo equipo con la diferencia más amplia entre goles marcados y recibidos con un saldo positivo de 12, sólo superado por el Almería (13).

El Cádiz Cf doblegó en la primera vuelta a adversarios de los considerados favoritos al ascenso: 2-0 al Girona, 1-0 al Huesca, 2-0 a Las Palmas, 1-2 al Almería, 0-2 al Real Zaragoza… Y además rompió con la maldición del estadio Carlos Tartiere.