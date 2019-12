El entrenador del Cádiz acudió por última vez este año a la sala de prensa del Ramón de Carranza, una comparecencia muy diferente a las de anteriores jornadas por lo que había ocurrido sobre el césped, aunque su enfado, visible, no estaba focalizado tanto en las decisiones del colegiado como en los errores de sus pupilos.

La valoración, como era obvio, le llevaba a diferenciar los dos tiempos. "En la primera parte no sé, pero en la segunda sí han pasado cosas. Ellos han manejado el balón con mucha gente por detrás de la pelota, a nosotros nos dificulta a la hora de atacar pero no nos crea ningún peligro en defensa. Conseguimos ponernos por delante pero no estábamos cómodos porque no atacábamos. Pero la clave es el empate en el córner, una jugada que no me explico, y ahí estamos obligados a hacer algo más".

Tras el descanso, el descalabro. "Luego ha pasado lo que ha pasado. Con el 1-1, una expulsión y un penalti cuando la pelota no generaba peligro, y después ya todo ha sido muy descontrolado. Es la cuarta derrota, en Alcorcón nos expulsaron jugadores, en Fuenlabrada también... Si no aprendemos que en partidos como estos no somos buenos, nos llevaremos muchas tortas. Este tipo de partidos no nos vienen bien y por eso intentaré que no pase más".

Una lástima la decepción justo antes de Navidad. "El vestuario está fastidiado. Ahora hay unos días de fiesta y luego se tiene que olvidar esto. Tenemos que recapacitar sobre lo que somos y lo que no somos. Recordaremos algunas cosas de este partido y a volver a trabajar".

La expulsión de Salvi. "No la he visto porque me coge en el otro córner. Los árbitros son seres humanos, hacen una labor dificilísima, otras veces hay alguno que es muy malo, pero si les das la opción a que se equivoquen, se pueden equivocar. En una jugada de un córner que no va a ningún sitio, no le des la opción. No me gusta y trabajo desde el primer día para que no pase, pero a veces pasa y no puedes hacer nada".

Incluso por detrás en el marcador, el equipo no arrojó la toalla. "Hubo un momento que estuvimos bien, Perea estuvo muy bien, pero el tercero vino muy rápido. Con uno menos llega el cansancio, la gente se descoloca... A mí no me gusta. Incluso perdiendo me gusta que el equipo acabe ordenado y no como un equipo vulgar".

Álvaro Cervera no quiere darle más vueltas al tema de los árbitros. "No estamos teniendo suerte, todo lo dudoso va en contra, pero no voy a justificar lo que ha pasado por el árbitro. Nosotros mismos hemos permitido que el Numancia entre en el partido. Un fallo en un córner, una expulsión y un penalti".

En todo caso, lo verá en televisión. "Las imágenes dirán qué ha pasado. Si es muy claro, pues habrá que decirlo, y es a interpretación del árbitro, pues no podemos hacer nada".