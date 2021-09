La extraña suplencia de Jonsson

El Cádiz CF sufrió su primera derrota de la temporada 2021/22 en la tercera jornada de Liga. El varapalo ante el Osasuna llegó fuera de guión, cuando los amarillos ganaban 2-1 en el minuto 90 hasta que en el 94 se vieron con un 2-3 que fue irreversible.

Una de las notas más llamativas de ese encuentro de desenlace doloroso fue la ausencia de Jens Jonsson, no por lesión sino por decisión técnica. El danés no está teniendo el papel actor principal en el comienzo de curso. No sólo se vio relegado a la suplencia n en el duelo ante los navarros, ni siquiera llegó a saltar al césped en todo el partido.

Jonsson fue titular en los compromisos de los dos capítulos iniciales. Frente al Levante jugó 70 minutos hasta que fue relevado por Iza Carcelén. Ante el Betis duró 45 minutos y tras el descanso se quedó en el vestuario. Su sustituto fue de nuevo Iza.

Hasta que en el tercer capítulo, el entrenador, Álvaro Cervera, dejó directamente en el banquillo al nórdico y apostó de salida por el portuense.

Jonsson, un especialista en la media, se ve relegado por un lateral derecho que también sabe desenvolverse en el centro del campo. Iza le gana partida. Una decisión puramente técnica, explicó Cervera después del encuentro ante el Osasuna. El portuense ha jugado más tiempo en el centro del campo que el danés desde el inicio de curso. El 20 del conjunto amarillo lleva 154 minutos (la mayoría en la medular) y el 2 suma 116.

La realidad en los compases iniciales del curso 2021/22 es que Jonsson de momento no termina de gozar de la total confianza del míster. Quizás le falta un punto para adquirir la mejor forma. La duda está servida para la siguiente cita, en la que quizás pueda disponer de más opciones de cabida en el once en el caso de que Tomás Alarcón, que está con su selección, no llegue a tiempo o no lo haga con poco margen para estar disponible para el choque frente a Real Sociedad.

El escandinavo fue un pilar fundamental en el Cádiz CF la pasada temporada hasta el extremo de que por primera vez recibió la llamada para jugar con su selección.

En su primer año como cadista, participó en 35 partidos de Liga y formó parte de la alineación en 33. Fue el centrocampista que acumuló más minutos sobre el tapete: más de 2.600.

Fue el medio que más jugó, un fijo para Cervera que de momento no lo está siendo en la temporada recién estrenada a la espera de su desarrollo para comprobar si el técnico mantiene su apuesta por Iza Carcelén o se decanta por Jonsson. O hace otras combinaciones en la medular.