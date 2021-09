Sobrino: "Me siento identificado con el Cádiz CF, la afición y el entrenador"

El Cádiz CF y Rubén Sobrino estaban deseando volver a unir sus caminos, esta vez con más estabilidad. Lo consiguieron con un contrato por tres temporadas y el delantero fue presentado de manera oficial por Jorge Cordero y Enrique Ortiz el miércoles 1 de septiembre en el estadio Carranza (ahora Nuevo Mirandilla).

"Sobrino firma con nosotros para las tres próximas temporadas. Jugador conocido, muy importante, polivalente, puede jugar en cualquier posición del flanco de ataque con un gran rendimiento. Es un refuerzo de lujo: conoce la casa, conoce a los compañeros y conoce al cuerpo técnico", explicó Cordero sobre el último fichaje que hizo el club en el mercado de verano.

Rubén Sobrino tomaba la palabra para expresar su alegría y explicar cómo fueron los dos últimos meses. "La verdad es que yo desde el primer día en Valencia lo he dado todo. Tengo la conciencia tranquila con mi trabajo. Ahora estoy muy feliz de poder jugar aquí. Me sentí muy bien y muy querido la temporada pasada".

Sobre el interés mostrado por el Cádiz, indicó que "este mercado se sabía que si se hacía algo con un jugador, lo mío se haría al final. Yo como buen profesional he intentado estar centrado en mi club. Sabía del interés del Cádiz CF por mis agentes, pero estaba muy centrado y entrenando con la cabeza en el Valencia, sabiendo que había interés del Cádiz CF".

Halagos de Álvaro Cervera son públicos. "Las palabras de un entrenador como Cervera es un orgullo para mí. No podía irme a otro lado que no fuese con Álvaro Cervera. Me siento muy identificado con el club, el entrenador y la afición. Para mí es un halago que un entrenador me vea de esa manera. Estoy muy contento de estar aquí".

Sobre la posición que ocupa en el campo, Sobrino contó que "he jugado toda mi vida como segundo punta con mucha movilidad, un jugador que cae a las bandas. Es la posición en la que he jugado siempre. Me siento también cómodo por la izquierda o por la derecha".

Tiene muchas ganas de volver a enfundarse la equipación cadista. "Yo de prensa he leído poca cosa. Desde el primer día supe del interés del Cádiz CF, pero yo seguía entrenando con la cabeza allí y en hacer lo mío. Lo que más quería era estar al 100% y estar lo más preparado para lo que viniera", finalizó.