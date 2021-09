El abrazo entre Cervera y Sobrino

El fichaje más costoso del Cádiz CF, no en dinero, sino en esfuerzo y paciencia, ha sido el de Rubén Sobrino. En el club tenían muy claro que querían seguir contando con el futbolista, y él también estaba por la labor de volver a lucir el escudo cadista en su pecho, como había hecho en la segunda parte de la pasada temporada 2020/21.

El verano no fue fácil para Sobrino, que no entraba en los planes del Valencia, aunque el conjunto che, en defensa de sus intereses, no terminaba de dejarle marchar sin obtener un beneficio económico.

Pasaron las semanas, los días y el cierre del mercado se aproximaba. En el Cádiz CF no perdían la esperanza pero empezaban a ver que se podía quedar sin el delantero. En las oficinas del Carranza y El Rosal hasta dieron por cerrada la plantilla dada la difícil situación.

Sin embargo, como suele suceder en los últimos días de mercado, cuando se suelen acelerar las operaciones, lo que antes era no después fue sí. Las partes suelen flexibilizar sus posturas hasta que se alcanza el acuerdo que antes parecía imposible.

El hecho es que Sobrino ya pertenece al Cádiz CF y se cumple así el deseo del jugador y también el del entrenador, Álvaro Cervera. El técnico es el principal valedor del atacante desde hace tiempo y deseaba volver a tenerlo en sus filas. Hace sólo unos días dijo de él que es un futbolista capaz de desenvolverse en cinco posiciones.

El reencuentro entre el delantero y el entrenador se produjo en miércoles 1 de septiembre al inicio de la sesión que el equipo amarillo llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Los dos se dieron un abrazo antes de empezar a trabajar y el resto de la plantilla dedicó fuerte aplauso a ese bonito gesto que también sirvió de bienvenida a Sobrino.