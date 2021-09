Cordero: "Iván Alejo nos pidió salir"

Iván Alejo iba a marcharse del Cádiz CF este verano, pero al final se queda en el conjunto amarillo tras sentirse traicionado supuestamente por el Real Valladolid, como expuso el propio futbolista a través de su cuenta de twitter.

Los responsables de la dirección deportiva del Cádiz CF, Jorge Cordero y Enrique Ortiz, fueron preguntados el miércoles 1 de septiembre sobre lo sucedido con Iván Alejo.

Cordero expuso la situación, que se remonta al comienzo del verano. "Cuando llegamos a la pretemporada nos dijo que quería salir".

A los jugadores que no entraban en los planes del club para la nueva campaña 2021/22 "le comunicamos que buscaran una salida". Entre los que recibieron el anuncio no estaba Iván Alejo. "A él no se lo dijimos, pero su deseo era salir".

Cordero dejó claro que "no vamos a regalar a nadie, la pauta de salida la marca el club". Cuando llegó una oferta (Cordero no dijo de qué equipo, aunque todo apunta que del Real Valladolid) "estaba todo claro, pero a última hora no se hizo y no por culpa del Cádiz CF".

"El jugador se ha quedado dolido", expuso uno de los responsables de la dirección antes de contar la postura del Cádiz CF. "Hemos hablado con él, nos costó un dinero y porque se quiera marchar no le vamos a dejar salir hasta que haya una oferta que sea satisfactoria".

"No se ha dado por situación ajena a nosotros”, insistió Cordero antes de mirar al futuro inmediato. Y es que ahora el jugador "tiene que volver a ganarse la confianza del cuerpo técnico y sus compañeros y demostrar que es uno más".

Una vez que ha pasado el episodio, Iván Alejo aseguró con un mensaje a través de su twitter que "mi compromiso con el Cádiz CF será total".