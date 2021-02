El entrenador del Athletic: "El Cádiz CF nos lo va a poner difícil"

El entrenador del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, dijo el domingo 14 de febrero, un día antes del partido contra el Cádiz CF de la 23ª jornada, que "nuestro pensamiento se centra en lo inmediato pero teniendo en cuenta la carga de trabajo que hemos sufrido este mes veremos el estado físico de los jugadores. No queremos correr riesgos, cuanto menos lesiones mejor para todos".

El técnico dijo que la idea no es otra que "ganar. Si ganamos partidos eso significa que estaremos en un ambiente de confianza, es lo que nos va a activar para llegar a esos encuentros tan importantes, pero que aún están alejados en el tiempo. Sería un error pensar en el final de la escalera y no en el paso siguiente". Destacó de los amarillos que "sabemos que los equipos sufren allí (en Carranza). Nos van a poner las cosas difíciles, es un rival muy peligroso al contraataque".

Marcelino reconoció que no recibir goles es un objetivo aunque "no una obsesión porque entonces los encajaremos. La realidad nos dice que los rivales nos llegan muy poco. El Levante, el Valencia y el Betis crearon una o dos ocasiones, pero con porcentaje alto de acierto".

El preparador del conjunto vasco no quiso escudarse en la mala suerte. "Tenemos que ser un poco más contundentes, sin que sea una obsesión. Estoy satisfecho del rendimiento colectivo, a ver si somos capaces de dar un plus. Tenemos que pensar en nosotros y mejorar todo lo que podamos".

Marcelino afirmó que "no me gusta la palabra ansiedad porque eso nos puede llevar a la precipitación". Del Cádiz CF comentó que "utiliza el juego directo, con centros laterales, repliegue rápido, defiende con mucha gente detrás del balón, no considera importante la posesión".

El entrenador del Athletic dijo que "no debemos cometer errores, tenemos que evitar pases de riesgo y debemos finalizar jugadas. Hay que ser contundentes porque habrá muchas segunda jugadas. Ellos tienen jugadores como Negredo, que es muy bueno en él área, con una trayectoria y experiencia dilatada".

Marcelino vaticinó un partido "puede que no atractivo, más táctico que dinámico, pero tenemos que adaptarnos. Debemos ser más productivos y sacar rendimiento y acierto para ganar".

"La creatividad siempre es necesaria para atacar y contraatacar. No he decidido el once y por lo qua vamos a apostar, pero no pienso que por ser un partido con muchas segunda jugadas tenemos que poner los pivotes más físicos", explicó el responsable del banquillo del Athletic. "Creo en el global, en los diez que estén en el campo".

"Después de ganar la disputa del juego hay que tener creatividad. El fútbol es la suma de apartado físico con el técnico-táctico", apostilló.

Marcelino expuso que "tenemos que ver cómo se ha recuperado el equipo del esfuerzo contra el Levante y tomar decisiones. Es más importante cómo se sale al partido y tener continuidad que quién sale".

La prioridad manifestada por el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, de cerrar la portería, no cambia la idea de Marcelino. "Con nuestras ideas tenemos que intentar ser profundos y generar las máximas ocasiones de gol. El equilibrio es el punto de partida para buscar el éxito y después ser solventes en las áreas. Hay que incidir en la manera que sabemos ser peligrosos".