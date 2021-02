Cerrar la portería, un asunto de estado en el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, tiene muy claro lo que quiere para el partido contra el Athletic de Bilbao que el lunes 15 de febrero echará el cierre a la 23ª jornada de Liga en el estadio Carranza.

El Cádiz CF se ha caracterizado en los últimos años por ser un conjunto sólido, muy incómodo para los rivales, muy difícil de batir. Esa solidez fue la que le llevó a la máxima categoría y con la que además completó una buena primera vuelta que concluyó con 24 puntos ubicado en la zona media de la clasificación.

Pero el inicio de la segunda vuelta no está siendo nada bueno. Es el único equipo que aún no ha sumado un punto y además es el más goleado. Como para no estar preocupado.

El conjunto amarillo no sólo pierde frente a adversarios de un enorme potencial (Sevilla, Atlético de Madrid y Real Sociedad) sino que además recibe una ingente cantidad de goles.

Ese es el gran pecado actual del Cádiz CF. Once goles en contra en tres encuentros pesan tanto que el cierre de la portería se ha convertido en un asunto de estado. Así lo reconoció Álvaro Cervera en la rueda de prensa que ofreció el viernes para ofrecer sus impresiones previas al choque contra el Athletic.

"Nuestro gran problema son los goles en contra", dijo sin rodeos el entrenador. "Tenemos bajas (seis para la cita del lunes) y hay que sacar jugadores de posición", indicó antes de señalar cuál es su labor en esta situación complicada. "La misión mía como entrenador es que nosotros tenemos que cerrar la puerta, porque no puede ser de otra manera". Así de contundente.

El preparador cadista ve necesario dar un giro a la mala racha, pero para ello ve indispensable frenar la sangría de tantos en contra. "Cuando nos meten un gol no podemos cambiar el esquema porque si lo hacemos hemos perdido el partido en el minuto 50. Si no cerramos la puerta no cambiaremos la dinámica".

Lo ideal para cualquier equipo es la búsqueda del equilibrio entre defensa y ataque. Dado el momento difícil para el Cádiz CF en la faceta de la destrucción, Cervera no tiene la más mínima duda sobre cuál es la prioridad.

"La balanza la tenemos que tirar ahora para nuestra portería y después añadir cosas. Debemos mirar nuestra portería y después iremos sumando jugadores y situaciones", indicó el entrenador antes de finalizar el asunto con una frase definitoria sobre la urgente necesidad del equipo amarillo: "Ahora es más importante nuestra portería que la contraria".