El estado de ánimo decaído del entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, en la rueda de prensa posterior al partido contra la Real Sociedad, resultó llamativo. Lo reconoció el propio técnico el viernes 13 de febrero en la comparecencia telemática (desde El Rosal) ante los medios de comunicación a modo de previa del encuentro ante el Athletic de Bilbao que se disputa el próximo lunes en el estadio Carranza.

"Me ha comentado mucha gente que se me vio hundido", señaló Álvaro Cervera a modo de introducción cuando fue preguntado por su estado anímico de aquel día. El entrenador se explicó: "En ese momento apareció el Álvaro Cervera persona, padre, amigo... no el Cervera entrenador, me quedé en shock. Pasaron demasiadas cosas que me sacaron del partido, pensaba en otras cosas". No contó qué cosas que le sacaron del partido pero no es difícil imaginar cuáles son.

El míster contó que después llegó a ver la rueda de prensa que ofreció en San Sebastián y comprobó que "no era el Álvaro entrenador, sino una persona a la que le habían pasado cosas en poco tiempo y que pensaba que iba en contra".

"Bastante gente me lo comentó siempre en plan de apoyo, me dijeron que así no podían verme. Hemos cambiado eso, es algo que ya pasó, he aprendido de esto", aseguró Cervera sobre cómo se sintió tras el partido disputado en el Reale Arena. "Hay un ser humano y reaccioné como no debía hacerlo un entrenador pero sí una persona, pero eso ya pasó".

Cervera indicó que no está preocupado por la posibilidad de que haya distracción en la plantilla por la cuestión arbitral. "No me preocupa porque los jugadores están todos en la posición más allá de que el club haya tenido una postura y al presidente le hayan expedientado". El entrenador anunció que !vamos a hacer un esfuerzo porque estas cosas nos van a pasar todo el año, cuando se vea el monitor pocas veces... tenemos que estar preparados, concienciarnos". No quiso decir más pero se le entendió al preparador cadista.

Cervera no quiso escudarse en las actuaciones de los colegiados y no ocultó que el equipo no se halla en un buen momento. "Hay cosas que estamos haciendo mal más alá de las decisiones arbitrales", señaló antes de zanjar el asunto de los trencillas: "No hay que hablar más de ello, estamos posicionados donde tenemos que estar", remató el técnico.