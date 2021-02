Confirmadas seis bajas en el Cadiz CF para el partido contra el Athletic

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 12 de febrero la rueda de prensa telemática previa al partido contra el Athletic de Bilbao de la 23ª jornada de Liga.

El técnico confirmó que el equipo afronta el encuentro con numerosas bajas. No están disponibles Carlos Akapo, José Mari, Jens Jonsson, Augusto Fernández y Álex Fernández, todos por lesión. Tampoco Marcos Mauro, en su caso por sanción federativa tras ser expulsado en el partido frente a la Real Sociedad disputado el pasado fin de semana. En total, seis ausencias más la de Luismi Quezada, aunque el lateral izquierdo no tiene ficha tras la grave lesión que sufrió en junio de 2020.

El técnico recupera a Pacha Espino, que ya está al cien por cien. Si no surgen contratiempos, el uruguayo será titular una que vez que retoma el ritmo tras superar el coronavirus.

La idea de Cervera es "hacer un equipo competitivo" pese a que afronta el choque contra el cuadro vasco con puestos sin recambios, como son los casos del centro de la defensa y la media. Dos hombres para el eje de la zaga, Pedro Alcalá y Juan Cala, y otros dos para el centro del campo, Fali y Jon Ander Garrido. "Es lo que hay y con eso es lo que pienso", aseguró el preparador cadista.

El técnico no se plantea hacer una revolución en el once después de tres derrotas consecutivas incluidos once goles en contra. "No pienso en ello porque los culpables no son los jugadores, lo somos todos, yo el primero y también la situación".

En el estadio Carranza se presenta un Athletic de Bilbao que en nada se parece al que el Cádiz CF venció 0-1 en el duelo de la primera vuelta. La llegada de Marcelino García Toral al banquillo ha elevado el nivel del conjunto vizcaíno.

"Conociendo al entrenador, sé que será un partido difícil. Vi el partido de Copa (ante el Levante) e hizo dos equipos competitivos, mejor en la segunda parte que en la primera. Es un equipo que saca resultado a balón parado”, comentó Cervera sobre el Athletic mientras continuó con su exposición. "Es un equipo férreo y compacto, como son los equipos de Marcelino. Tiene buenos rematadores. Aquí sacará un equipo para intentar ganar sin pensar en la Copa. Queda mucho tiempo para el partido de vuelta”.

"Es un rival que desde que cambió de entrenador va con la flecha hacia arriba. Tenemos que sacar puntos y espero que sea el lunes", añadió el responsable del banquillo del Cádiz CF.