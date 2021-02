Balenziaga busca en Cádiz "un punto de inflexión"

Mikel Balenziaga, jugador del Athletic Club de Bilbao, considera que el partido de este lunes frente al Cádiz CF puede ser un punto de inflexión en la temporada del equipo rojiblanco y por ello esta cita en el Ramón de Carranza es "vital para enderezar el rumbo en la liga".

"Es importantísimo para empezar a remontar posiciones y llegar a los puestos que queremos. Estamos en una zona en la que necesitamos conseguir puntos para ir hacia arriba y una derrota nos dejaría cerca del descenso", subrayó el defensa en la rueda de prensa que ofreció antes del entrenamiento de este sábado en Lezama.

Balenziaga valoró además la renovación con el Athletic que firmó el pasado miércoles hasta 2022 y su ilusión, "como todos los que ha estado aquí muchos años", de acabar su carrera deportivo en el club bilbaíno. "Mientras tenga ilusión y el cuerpo me aguante mi sueño es despertarme cada día e ir a entrenar, aquí o en otro lado. A todos nos gustaría acabar aquí, pero no se puede saber. Ya se verá. Estoy muy contento y ahora quiero disfrutar cada entrenamiento y cada partido. Me centro en eso", reflexionó.

Balenziaga añadió que lo que tiene "claro" es que será él mismo el que "se jubile, aquí o en otro sitio". "Me apasiona estar en un equipo de fútbol y venir a entrenar todos los días. Intento hacer lo mismo que hacía cuando jugaba con más asiduidad. Parece que es la respuesta fácil, pero vengo a Lezama a ayudar en lo que puedo al Athletic y a mis compañeros, como hacen ellos conmigo", incidió.

Por último, el defensa admitió que fue "muy especial" su estreno con el brazalete de capitán en el partido de Copa frente al Ibiza. "Nunca había pensado que iba a llegar este momento de ser capitán del Athletic. Estoy contentísimo y además también es un compromiso", admitió el lateral zurdo del conjunto vasco, enemigo del Cádiz CF este lunes en el Ramón de Carranza (21:00 horas).