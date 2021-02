Luis Escarti, un vasco que viste de amarillo

Un partido entre el Cádiz CF y el Athletic Club de Bilbao no se entendería sin las sabias palabras de Luis Escarti acompañando la previa. Este vasco-gaditano que nació en Barakaldo hace 72 años sabe que se respira algo diferente con los amarillos y los rojiblancos frente a frente. Un duelo que ha vivido en el viejo San Mamés, en el Ramón de Carranza, como entrenador, como consejero, como aficionado..., el papel que ahora desempeña con la satisfacción de lo vivido.

“Estos partidos son muy especiales para mí porque son los dos equipos de mi vida. Soy del Athletic de toda la vida, pero soy más del Cádiz. Gracias al Cádiz en el fútbol me ha ido muy bien”, explica Escarti, quien comparte su vida entre la pasión balompédica y los nietos.

El ex de casi todo en el club cadista advierte del enemigo a batir este lunes. “El Athletic ha cambiado bastante con Marcelino (García Toral); es un equipo que trabaja mucho y que pelea sin descanso”. Este vasco de nacimiento y gaditano de adopción tiene claro que el Athletic “tiene cuatro jugadores fundamentales que son Iñigo Martínez, Muniain, Raúl García e Iñaki Williams”. “El resto es gente de club con el sello Athletic”.

A Escarti, hay un aspecto que le inquieta de manera especial; se trata de las ausencias tan importantes que tiene el Cádiz CF en el centro del campo, donde Álvaro Cervera se ha quedado en cuadro. “En esa zona tenemos muchas e importantes bajas”, aunque se baña de optimismo para soñar con recuperar la imagen de “ese Cádiz que es casi imposible hacerle un gol”. “Estoy totalmente de acuerdo con Cervera en la necesidad de dejar la portería a cero, pero no cabe duda que será un partido muy difícil”.

La cuestión arbitral que tanto está dando que hablar fue analizada por el ex técnico y ex consejero cadista. “Francamente el otro día -contra la Real Sociedad- el que pita es Mateu Lahoz”, agregando en su reflexión que “no entiendo como hay jugadas a las que se llaman a los árbitros para que revisen y otras no. Ante cualquier duda se deben mirar y analizar todas, aunque en el caso del Cádiz no es lo que está sucediendo. La injusticia es grande contra el Cádiz, es así de claro”.

Llegado a este punto, Luis Escarti reconoce que hay que hacer de tripas corazón para tratar de dejar a un lado lo que ha sucedido prácticamente desde que arrancó la campaña. “El tema arbitral es muy complicado. Lo viví durante mucho tiempo y de forma intensa con Irigoyen y es difícil, Quizás lo mejor sea no hablar del tema, ya que nos puede restar más que sumar”, finaliza un veterano que lo ha sido casi todo en el Cádiz CF.