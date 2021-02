El Cádiz CF se mentaliza

Al Cádiz Club de Fútbol no le queda más remedio que pasar página a lo que viene sucediendo esta temporada con las decisiones arbitrales tanto en el césped como en la Sala VAR. Los amarillos se vienen quejando de manera amarga, especialmente después de lo acontecido en el Reale Arena, pero la situación tiene que ser controlada en el vestuario, de lo que se encarga Álvaro Cervera.

El entrenador sabe mejor que nadie la injusticia que viene sufriendo su equipo pero igualmente conoce mejor que nadie que hay que centrarse en lo que está por venir y pasar página lo que ha pasado. No suele ser un hombre que se calle lo que piensa, pero el entrenador cadista está midiendo sus actuaciones con el grupo. Llega otro encuentro, un rival diferente (Athletic Club de Bilbao) y la necesidad debe ser que el conflicto abierto con el arbitraje no se vuelva en contra.

Alejandro Hernández Hernández es el colegiado que dirigirá la contienda de este lunes. El canario estará arropado en el VAR por el riojano César Soto Grado, otro de mal recuerdo para el cadismo. Pero Cervera sabe que se hace necesario estar fuertes de cabeza, no sólo para despejar y rematar, sino para no cometer errores en los que el balón no es protagonista.

No cabe duda que se convierte en una misión compleja, pero los cadistas precisan evitar la confrontación directa con el cuarteto arbitral en el momento en que se produzca una decisión contraria. Evidentemente llueve sobre mojado, aunque ahora más que nunca la cabeza debe estar fría con este colectivo y caliente en el juego. Cualquier decisión que no se comparta puede traer de la mano una protesta excesiva con la correspondiente tarjeta.

Si Hernández Hernández o su 'colega' del VAR indican algo contrario a los intereses amarillos, el temple será necesario aunque en ese momento pasen por la cabeza los diferentes episodios por los que esta temporada se está viendo afectado el Cádiz CF. Este encuentro es otra historia y cualquier reacción en caliente sólo provocaría una expulsión.

El técnico del conjunto amarillo comparte plenamente la protesta de la entidad, si bien es el primero que ha tenido que echar el freno de mano por la sanción que pesa sobre su cabeza y que sigue en manos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Ese mensaje lo ha ido trasladando al grupo de jugadores para que sea inteligente sobre el verde. Una decisión adversa del trencilla no puede dar lugar a que pase por la cabeza lo sucedido en tantos partidos en los que el Cádiz CF fue perjudicado, ya que eso sacará del duelo a los propios jugadores.

Cabe esperar un arbitraje justo y una Sala VAR que esté a la altura de la herramienta que llegó para ayudar al fútbol, lo que precisamente no está sucediendo con el Cádiz CF.