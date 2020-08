Álvaro Cervera es un entrenador que la mayoría de las veces dice las cosas como las piensa y las expone con claridad. Y si no elige esa hoja de ruta, lanza sus avisos desde el respeto a la espera de noticias de los que mueven ficha en los despachos. Está en juego el nuevo Cádiz CF.

El final del segundo amistoso del verano y su análisis de lo sucedido dejó una reflexión que no genera ningún tipo de dudas. "A la altura que estamos nos queda mucho. Tiene que venir gente y no sé cómo estarán, ya que luego hay que pasar controles del Covid. Espero que venga gente. El Cádiz está en Primera División y la Primera no es ni esto ni lo que vimos el otro día -en clara alusión al primer duelo contra el Betis-. Es una cosa diferente".

Cervera deja claro que con lo que tiene ahora mismo no da para mucho, si bien tampoco hay que ser entrenador para llegar a esa conclusión. Precisa calidad, potencial e incluso experiencia para el reto de las ‘aguas bravas’ de Primera. Pero, sobre todo, necesita jugadores con ese nivel mínimo para la élite y que sean capaces de creer y adaptarse a su estilo. ¡Ojo! Que hemos visto futbolistas de primer nivel en el Carranza, en la etapa de Cervera, que al final no pudieron dar el do de pecho. Se puede nombrar a Barral y Jurado por citar dos casos recientes.

No cabe duda que el cadismo se asombra cuando el técnico pide y, sin embargo, hay jugadores para hacer ‘hasta el turno de noche’, como tirando de ironía se ha podido leer en las redes sociales. Alrededor de 40 futbolistas pero sobran muchos, muchísimos, que es la otra cuestión en esta historia. El mercado está para echarse a llorar a la hora de ‘colocar’ futbolistas.

En los despachos del Carranza se sabe que Cervera pide y se conoce lo que pide, aunque la puerta de salida hay que abrirla como sea para que se pueda respirar en un vestuario demasiado lleno y que con el paso de los días en la pretemporada se puede ir enrareciendo.

No es cuestión de poner nombres a los descartes porque hay bastantes nombres que saldrían por la boca casi de carrerilla, pero sí se hace muy necesaria aligerar esa gestión y encontrar la fórmula que comenzó con Sergio Sánchez y que, por el momento, no ha tenido continuidad.